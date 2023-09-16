Стал известен размер средней зарплаты в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Он рассказал, что экономика города показывает постоянный рост. В инвестиционном портфеле уже более 50 проектов на общую сумму 280 миллиардов рублей.
«Средняя зарплата за год выросла на 116% и достигла 55 тысяч рублей. Появляются новые производства, а действующие начинают выпускать больше продукции», — уточнил Алексей Логвиненко.
Он добавил, что по результатам минувшего года Ростов вошел в топ-10 городов по качеству жизни.
Ранее Центробанк заявил о росте зарплат в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.