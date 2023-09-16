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Стал известен размер средней зарплаты в Ростове-на-Дону

Стал известен размер средней зарплаты в Ростове-на-Дону

16 сентября 2023, 09:39
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону средние зарплаты выросли до 55 тысяч рублей, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Он рассказал, что экономика города показывает постоянный рост. В инвестиционном портфеле уже более 50 проектов на общую сумму 280 миллиардов рублей.

«Средняя зарплата за год выросла на 116% и достигла 55 тысяч рублей. Появляются новые производства, а действующие начинают выпускать больше продукции», — уточнил Алексей Логвиненко.

Власти в Ростове-на-Дону заявили, что зарплаты выросли на 116%
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Он добавил, что по результатам минувшего года Ростов вошел в топ-10 городов по качеству жизни.

Ранее Центробанк заявил о росте зарплат в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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