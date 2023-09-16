Стало известно, когда потеплеет в Ростовской области в сентябре

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
В субботу в регионе температура составит около 19 градусов, ожидается облачная и ветреная погода. Порывы достигнут пяти метров в секунду.
В воскресенье столбики термометров поднимутся до 22 градусов, в понедельник — до 24 градусов. А к пятнице, 22 сентября, температура поднимется до 25 градусов.
В ближайшую неделю осадков в регионе не ожидается, а ночью температура будет опускаться до 12 градусов.
Ранее таксисты в Ростове подняли цены в три раза из-за тропического ливня. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.