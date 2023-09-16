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Published Сегодня, 07:28

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Стало известно, когда потеплеет в Ростовской области в сентябре

Стало известно, когда потеплеет в Ростовской области в сентябре

16 сентября 2023, 07:28
Фото: 1MI
В Ростовской области с воскресенья, 17 сентября, начнется потепление, сообщили в Гидрометцентре.

В субботу в регионе температура составит около 19 градусов, ожидается облачная и ветреная погода. Порывы достигнут пяти метров в секунду.

В воскресенье столбики термометров поднимутся до 22 градусов, в понедельник — до 24 градусов. А к пятнице, 22 сентября, температура поднимется до 25 градусов.

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В ближайшую неделю осадков в регионе не ожидается, а ночью температура будет опускаться до 12 градусов.

Ранее таксисты в Ростове подняли цены в три раза из-за тропического ливня. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цены#Погода#Осадки#Гидрометцентр#Температура#Потепление#Ночь
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