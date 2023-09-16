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Published Сегодня, 16:49

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Стало известно, когда прекратятся похолодания в Ростове-на-Дону в сентябре

Стало известно, когда прекратятся похолодания в Ростове-на-Дону в сентябре

16 сентября 2023, 16:49
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону с воскресенья, 17 сентября, начнет расти температура воздуха, сообщили в Гидрометцентре.

В ночь на воскресенье температура опустится до девяти градусов, а днем она составит 22 градуса. Ожидается облачная погода с порывами ветра до трех метров в секунду.

В понедельник воздух прогреется до 24 градусов, во вторник — до 25 градусов. До конца следующей недели сохранятся аналогичные погодные условия, осадков в эти дни не будет.

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По мнению синоптиков, в ночное время температура опустится до 13 градусов. Может усилиться ветер до четырех метров в секунду.

Ранее поликлинику на Западном в Ростове затопило после ливня. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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