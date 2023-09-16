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Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Стало известно, сколько придется работать в РФ для покупки нового iPhone

Стало известно, сколько придется работать в РФ для покупки нового iPhone

16 сентября 2023, 10:28
Фото: rostovgazeta.ru
Стало известно, сколько придется работать в РФ для покупки нового iPhone
Жителям России придется работать более 46 дней, чтобы купить iPhone 15 Pro, сообщают «Новые известия».

По информации издания, iPhone 15 Pro на 128 гигабайт будет стоить около 146 тысяч рублей. А средняя зарплата в России составляет 66,6 тысячи рублей.

«Поэтому придется откладывать 46 дней все деньги, чтобы приобрести гаджет. В прошлом году пришлось бы работать на шесть дней меньше для покупки iPhone», — пишут «Новые известия».

Чиновникам в Ростовской области могут запретить пользоваться iPhone
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Отмечается, что быстрее всех в мире могут накопить жители Швейцарии, которым потребуется на это четыре рабочих дня.

Ранее появилась информация, что чиновникам в Ростовской области могут запретить пользоваться iPhone.

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