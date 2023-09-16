Стало известно, сколько придется работать в РФ для покупки нового iPhone

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
По информации издания, iPhone 15 Pro на 128 гигабайт будет стоить около 146 тысяч рублей. А средняя зарплата в России составляет 66,6 тысячи рублей.
«Поэтому придется откладывать 46 дней все деньги, чтобы приобрести гаджет. В прошлом году пришлось бы работать на шесть дней меньше для покупки iPhone», — пишут «Новые известия».
Отмечается, что быстрее всех в мире могут накопить жители Швейцарии, которым потребуется на это четыре рабочих дня.
Ранее появилась информация, что чиновникам в Ростовской области могут запретить пользоваться iPhone.