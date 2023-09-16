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Центр Ростова-на-Дону затопило в День города утром 16 сентября

Центр Ростова-на-Дону затопило в День города утром 16 сентября

16 сентября 2023, 07:16
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону подтопило часть улицы Пушкинской в День города, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте» в группе «Главный — Новости Ростова-на-Дону — 161».

Местный житель утром в субботу, 16 сентября, решил прогуляться по центру города и увидел подтопленный газон. Большое количество воды также оказалось и на тротуаре.

Фото: Главный - Новости Ростова-на-Дону - 161 - ВК

«В честь Дня города на Пушкинской запустили новые фонтаны», — пошутил автор.

Он разместил видео и показал, что вода продолжает поступать и подтапливать все новые территории.

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Официальных комментариев по поводу случившегося не поступало, информация уточняется.

Ранее в Сети появились кадры затопления улицы Орбитальной в Ростове 10 сентября. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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