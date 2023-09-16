Центр Ростова-на-Дону затопило в День города утром 16 сентября

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Местный житель утром в субботу, 16 сентября, решил прогуляться по центру города и увидел подтопленный газон. Большое количество воды также оказалось и на тротуаре.
«В честь Дня города на Пушкинской запустили новые фонтаны», — пошутил автор.
Он разместил видео и показал, что вода продолжает поступать и подтапливать все новые территории.
Официальных комментариев по поводу случившегося не поступало, информация уточняется.
Ранее в Сети появились кадры затопления улицы Орбитальной в Ростове 10 сентября. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.