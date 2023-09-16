ТЦ «Горизонт» в Ростове пытается засудить магазин по продаже вейпов

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Представители торгового комплекса в сентябре направили в суд заявление с требованием взыскать убытки. Причиной они назвали прерывание переговоров о заключении договора аренды.
Недополученную арендную плату оценили в 482,7 тысячи рублей. Однако заявление передали с нарушениями, поэтому его оставили без движения, предложив истцу устранить недочеты.
По информации системы «Спарк», компания «Вапар шоп» зарегистрирована в Москве и занимается продажей табачных изделий. Чистая прибыль организации в 2022 году составила 13 тысяч рублей.
Согласно открытым данным, компания занимается продажей вейп-продукции.
Ранее Ростовводоканал обязали заплатить более 117 миллионов рублей за загрязнение Дона.