rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:16

Published Сегодня, 11:16

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

ТЦ «Горизонт» в Ростове пытается засудить магазин по продаже вейпов

ТЦ «Горизонт» в Ростове пытается засудить магазин по продаже вейпов

16 сентября 2023, 11:16
Фото: 1MI
«Торговый комплекс Горизонт» в Ростове-на-Дону подал иск в суд к компании «Вапар шоп», говорится в материалах арбитражного суда.

Представители торгового комплекса в сентябре направили в суд заявление с требованием взыскать убытки. Причиной они назвали прерывание переговоров о заключении договора аренды.

Недополученную арендную плату оценили в 482,7 тысячи рублей. Однако заявление передали с нарушениями, поэтому его оставили без движения, предложив истцу устранить недочеты.

С главы «Ростов-ЦентрСтроя» собираются взыскать 574 млн рублей
Узнать подробнее

По информации системы «Спарк», компания «Вапар шоп» зарегистрирована в Москве и занимается продажей табачных изделий. Чистая прибыль организации в 2022 году составила 13 тысяч рублей.

Согласно открытым данным, компания занимается продажей вейп-продукции.

Ранее Ростовводоканал обязали заплатить более 117 миллионов рублей за загрязнение Дона.

Читайте также:
С главы «Ростов-ЦентрСтроя» собираются взыскать 574 млн рублей
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Москва#Последние новости Ростова на сегодня#Ростовводоканал#Ростов#Исковое заявление#Загрязнение Дона#Чистая прибыль
Подпишитесь
В Ростовской области беспокоятся за наркозависимых детей и чешутся от жутких волдырей
Вчера, 15:27
Как донские армяне из Нахичевани-на-Дону подарили монастырю в Армении огромный котел
Вчера, 14:51
В Госдуме рассказали, когда вернутся домой мобилизованные из Ростовской области
Вчера, 14:33
Потерявшая в роддоме ребенка жительница Дона не согласна с результатом экспертиз
Вчера, 13:58
«Тупая мясорубка для Украины»: ростовский депутат Бородай рассказал о потерях ВСУ
Вчера, 13:31
Ростовчанам предложили выбрать цветовую гамму для новых скоростных трамваев
Вчера, 13:58