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В Ростове-на-Дону за 900 млн продают землю для строительства ЖК

В Ростове-на-Дону за 900 млн продают землю для строительства ЖК

16 сентября 2023, 14:48
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону выставили на продажу участок земли, который подойдет под строительство жилкомплекса, объявление размещено на Avito.

На улице Ларина хотят продать участок площадью 400 соток, где можно возвести многоквартирный комплекс. Стоимость земли оценили в 900 миллионов рублей.

«Назначение земли по документам: многоквартирные жилые дома высотой до 17 этажей. На участке есть все коммуникации», — уточнил владелец.

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Он добавил, что земля находится в собственности. Получается, что одна сотка стоит 2,2 миллиона рублей.

Ранее участок под застройку под бывшими виноградниками близ Ростова подешевел вдвое. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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