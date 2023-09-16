В Ростове-на-Дону за 900 млн продают землю для строительства ЖК

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
На улице Ларина хотят продать участок площадью 400 соток, где можно возвести многоквартирный комплекс. Стоимость земли оценили в 900 миллионов рублей.
«Назначение земли по документам: многоквартирные жилые дома высотой до 17 этажей. На участке есть все коммуникации», — уточнил владелец.
Он добавил, что земля находится в собственности. Получается, что одна сотка стоит 2,2 миллиона рублей.
Ранее участок под застройку под бывшими виноградниками близ Ростова подешевел вдвое. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.