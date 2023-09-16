В Ростове сделали прототип водного такси для затопленных после дождей улиц

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Напомним, что во время сильных дождей некоторые дороги в городе скрываются под водой, так как ливневки не справляются со своими задачами. Горожане часто шутят, что Ростову нужен транспорт, который может плавать по воде.
И теперь энтузиасты собрали небольшую лодку, которую покрасили в желтый цвет такси.
«Агрегат предназначен для работы в условиях сильных дождей, из-за которых улицы донской столицы погружаются под воду», — пишет канал.
Ранее ростовчане заявили о затопленной улице Оганова 16 сентября. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.