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Updated Сегодня, 14:55

В Ростове сделали прототип водного такси для затопленных после дождей улиц

В Ростове сделали прототип водного такси для затопленных после дождей улиц

16 сентября 2023, 13:01
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону энтузиасты придумали прототип водного такси для улиц, которые топит во время дождей, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

Напомним, что во время сильных дождей некоторые дороги в городе скрываются под водой, так как ливневки не справляются со своими задачами. Горожане часто шутят, что Ростову нужен транспорт, который может плавать по воде.

И теперь энтузиасты собрали небольшую лодку, которую покрасили в желтый цвет такси.

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«Агрегат предназначен для работы в условиях сильных дождей, из-за которых улицы донской столицы погружаются под воду», — пишет канал.

Фото: rostovgazeta.ru

Ранее ростовчане заявили о затопленной улице Оганова 16 сентября. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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