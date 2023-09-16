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В Ростовской области погиб мужчина, которого засосало под паром

В Ростовской области погиб мужчина, которого засосало под паром

16 сентября 2023, 12:50
Фото: 1MI
В Ростовской области скончался мужчина после опрокидывания байдарки, сообщили в региональном УМЧС.

Происшествие случилось днем в субботу, 16 сентября, в районе паромной переправы Семикаракорска. В реке Дон перевернулась байдарка, в которой находился мужчина с 11-летней дочерью.

«Когда очевидцы пришли на помощь, мужчину уже было не спасти — его засосало под паром. Девочку удалось спасти», — уточнили в управлении.

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Отмечается, что их доставили на берег. Местных жителей призвали надевать спасательный жилет перед тем, как заходить в воду.

Ранее стало известно, что директора предприятия осудят за гибель 80-летней учительницы в коллекторе в Ростове.

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