В Ростовской области погиб мужчина, которого засосало под паром

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
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Updated Сегодня, 12:52
Происшествие случилось днем в субботу, 16 сентября, в районе паромной переправы Семикаракорска. В реке Дон перевернулась байдарка, в которой находился мужчина с 11-летней дочерью.
«Когда очевидцы пришли на помощь, мужчину уже было не спасти — его засосало под паром. Девочку удалось спасти», — уточнили в управлении.
Отмечается, что их доставили на берег. Местных жителей призвали надевать спасательный жилет перед тем, как заходить в воду.
Ранее стало известно, что директора предприятия осудят за гибель 80-летней учительницы в коллекторе в Ростове.