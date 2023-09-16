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Published Сегодня, 18:46

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Updated Сегодня, 18:58

В Ростовской области топит улицы, а дроны устроили слежку за водителями

В Ростовской области топит улицы, а дроны устроили слежку за водителями

16 сентября 2023, 18:46
Фото: Midjourney
В Ростове-на-Дону подтопило улицу в День города, в регионе задействовали летательные аппараты для отслеживания соблюдения ПДД и показали прототип водного такси, все самое интересное в материале RostovGazeta.

Подтопление в Ростове

Местные жители рассказали в соцсетях, что в День города подтопило часть улицы Пушкинской. Большое количество воды оказалось на газоне и тротуаре.

«В честь Дня города на Пушкинской запустили новые фонтаны», — пошутил горожанин, который вышел прогуляться в центр города и заметил проблему.

Официальных комментариев по поводу случившегося не поступало.

Слежка дронов

В Ростовской области за соблюдением правил дорожного движения следят при помощи квадрокоптера и аэростата. Таким образом удалось привлечь к ответственности 10 водителей, которые решили пойти на обгон с нарушением.

Аэростат следит за обстановкой на высоте до 200 метров и в радиусе до двух километров. К нему прикреплена камера, которая выводит изображение на монитор оператора.

Прототип водного такси

Telegram-канал «Че по Ростову» написал, что в городе энтузиасты придумали прототип водного такси для улиц, которые топит во время дождей. Они собрали небольшую лодку, которую покрасили в желтый цвет такси.

Ее разместили на одной из улиц во время празднования Дня города. Это вызвало интерес среди местных жителей.

Ранее ростовчане много раз шутили, что в городе нужен подобный транспорт во время подтопления улиц.

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