В Ростовской области топит улицы, а дроны устроили слежку за водителями

Posted Сегодня, 18:46
Published Сегодня, 18:46
Modified Сегодня, 18:58
Updated Сегодня, 18:58
Местные жители рассказали в соцсетях, что в День города подтопило часть улицы Пушкинской. Большое количество воды оказалось на газоне и тротуаре.
«В честь Дня города на Пушкинской запустили новые фонтаны», — пошутил горожанин, который вышел прогуляться в центр города и заметил проблему.
Официальных комментариев по поводу случившегося не поступало.
В Ростовской области за соблюдением правил дорожного движения следят при помощи квадрокоптера и аэростата. Таким образом удалось привлечь к ответственности 10 водителей, которые решили пойти на обгон с нарушением.
Аэростат следит за обстановкой на высоте до 200 метров и в радиусе до двух километров. К нему прикреплена камера, которая выводит изображение на монитор оператора.
Telegram-канал «Че по Ростову» написал, что в городе энтузиасты придумали прототип водного такси для улиц, которые топит во время дождей. Они собрали небольшую лодку, которую покрасили в желтый цвет такси.
Ее разместили на одной из улиц во время празднования Дня города. Это вызвало интерес среди местных жителей.
Ранее ростовчане много раз шутили, что в городе нужен подобный транспорт во время подтопления улиц.