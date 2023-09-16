В Ростовской области заметили дронов, устроивших слежку за машинами

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
В результате рейдов, которые проводили с 12 по 15 сентября, привлекли к ответственности 10 водителей. Они нарушили правила обгона, перестроившись на встречную полосу.
«Во время рейдов используется летательный аппарат „Око-1“, который похож на аэростат с видеокамерой. Он следит за обстановкой на высоте до 200 метров и в радиусе до двух километров», — уточнили в управлении.
Отмечается, что изображение выводится на экран оператора. Это позволяет применять меры реагирования в отношении нарушителей.
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