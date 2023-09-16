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Published Сегодня, 10:06

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Updated Сегодня, 10:33

В Ростовской области заметили дронов, устроивших слежку за машинами

В Ростовской области заметили дронов, устроивших слежку за машинами

16 сентября 2023, 10:06
Фото: Midjourney
В Ростовской области за соблюдением правил дорожного движения следят при помощи квадрокоптера и аэростата, сообщили в региональном УГИБДД.

В результате рейдов, которые проводили с 12 по 15 сентября, привлекли к ответственности 10 водителей. Они нарушили правила обгона, перестроившись на встречную полосу.

«Во время рейдов используется летательный аппарат „Око-1“, который похож на аэростат с видеокамерой. Он следит за обстановкой на высоте до 200 метров и в радиусе до двух километров», — уточнили в управлении.

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Отмечается, что изображение выводится на экран оператора. Это позволяет применять меры реагирования в отношении нарушителей.

Ранее губернатор Голубев рассказал о выплате компенсаций после падения БПЛА в Ростове.

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