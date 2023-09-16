В Ростовской области завершили капремонт двух мостов в сторону ЛНР

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
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Updated Сегодня, 05:34
Один мост через реку Аюта находится на 905-м километре трассы А-270. Данная дорога пролегает через Новошахтинск в направлении ЛНР.
В сообщении отмечается, что капремонт данного моста завершился раньше установленного графика более чем на месяц. У моста были заменены опоры, балки, а также построили две новые полосы.
Таким образом, пропускная способность моста была увеличена до 11,5 тысяч машин в сутки. Увеличенный трафик рассчитан на то, что в будущем там будет ездить больше транспорта.
Второй мост расположен на 320-м километре трассы Р-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск. Помимо того, что ширина моста была увеличена на два метра, там были заменены изношенные несущие конструкции и обустроены тротуары.
Напомним, накануне в Ростове резко взлетели цены на такси из-за сильного ливня. Город сковали десятибалльные пробки.