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Published Сегодня, 05:32

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Updated Сегодня, 05:34

В Ростовской области завершили капремонт двух мостов в сторону ЛНР

В Ростовской области завершили капремонт двух мостов в сторону ЛНР

16 сентября 2023, 05:32
Фото: Министерство транспорта Ростовской области
В Ростовской области завершили капремонт двух мостов в сторону ЛНР
В Ростовской области был завершен капитальный ремонт двух мостовых сооружений, сообщили в Минтранспорта региона.

Один мост через реку Аюта находится на 905-м километре трассы А-270. Данная дорога пролегает через Новошахтинск в направлении ЛНР.

В сообщении отмечается, что капремонт данного моста завершился раньше установленного графика более чем на месяц. У моста были заменены опоры, балки, а также построили две новые полосы.

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Таким образом, пропускная способность моста была увеличена до 11,5 тысяч машин в сутки. Увеличенный трафик рассчитан на то, что в будущем там будет ездить больше транспорта.

Второй мост расположен на 320-м километре трассы Р-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск. Помимо того, что ширина моста была увеличена на два метра, там были заменены изношенные несущие конструкции и обустроены тротуары.

Напомним, накануне в Ростове резко взлетели цены на такси из-за сильного ливня. Город сковали десятибалльные пробки.

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