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Власти в Ростове-на-Дону заявили, что зарплаты выросли на 116%

Власти в Ростове-на-Дону заявили, что зарплаты выросли на 116%

16 сентября 2023, 08:55
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону средняя заработная плата выросла на 116% за год, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

По его словам, сейчас средняя зарплата составляет 55 тысяч рублей. Это на 116% больше, чем годом ранее.

«Благодаря ростовчанам экономика города показывает стабильный рост. В инвестиционном портфеле насчитывается 56 проектов на сумму 280 миллиардов рублей», — уточнил Алексей Логвиненко.

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Он добавил, что каждый год проводится ремонт более 500 тысяч квадратных метров дорог. Вместе с этим началась реализация масштабного проекта модернизации ростовского трамвая.

Вместе с этим глава администрации города рассказал о беспрецедентных объемах строительства объектов образования.

Ранее стало известно, что в общепите Ростовской области вдвое чаще стали предлагать должность руководителя.

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