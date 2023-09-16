Власти в Ростове-на-Дону заявили, что зарплаты выросли на 116%

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
По его словам, сейчас средняя зарплата составляет 55 тысяч рублей. Это на 116% больше, чем годом ранее.
«Благодаря ростовчанам экономика города показывает стабильный рост. В инвестиционном портфеле насчитывается 56 проектов на сумму 280 миллиардов рублей», — уточнил Алексей Логвиненко.
Он добавил, что каждый год проводится ремонт более 500 тысяч квадратных метров дорог. Вместе с этим началась реализация масштабного проекта модернизации ростовского трамвая.
Вместе с этим глава администрации города рассказал о беспрецедентных объемах строительства объектов образования.
Ранее стало известно, что в общепите Ростовской области вдвое чаще стали предлагать должность руководителя.