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Published Сегодня, 10:43

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Updated Сегодня, 10:45

Водитель иномарки насмерть сбил мужчину в Ростовской области

Водитель иномарки насмерть сбил мужчину в Ростовской области

16 сентября 2023, 10:43
Фото: 1MI
В Ростовской области водитель автомобиля в темное время суток насмерть сбил пешехода, сообщили в региональном УГИБДД.

Происшествие случилось на дороге Ростов — Таганрог в Неклиновском районе. В вечернее время водитель Mazda сбил мужчину, который шел во встречном направлении по краю полосы дороги.

«Световозвращающих элементов на одежде пешехода не оказалось. На вид ему 40-45 лет, личность установить не удалось», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что пострадавший скончался от полученных травм. Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.

Ранее водитель в Ростовской области подавился конфетой и снес деревья, опоры и забор. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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