Водитель иномарки насмерть сбил мужчину в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Происшествие случилось на дороге Ростов — Таганрог в Неклиновском районе. В вечернее время водитель Mazda сбил мужчину, который шел во встречном направлении по краю полосы дороги.
«Световозвращающих элементов на одежде пешехода не оказалось. На вид ему 40-45 лет, личность установить не удалось», — сказано в сообщении.
Отмечается, что пострадавший скончался от полученных травм. Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.
Ранее водитель в Ростовской области подавился конфетой и снес деревья, опоры и забор. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.