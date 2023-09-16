«Выжили из дома»: как пожилой мужчина оказался в доме престарелых в Ростове

«Родные меня уверяли, что, дескать, память у меня совсем не та. Но знаете, я заметил — меня будто специально подталкивали к убеждению, будто я уже ничего не помню. Очередной был случай, когда племянница постирала мои вещи и пообещала повесить сушиться на улицу. Только я кинулся — а их нет. Тогда меня убеждали, что вещи были повешены, и только я этого не помню. Но я искал их неделю, и не нашел. Тогда и стал подозревать — а не специально ли меня убеждают во всех этих проблемах с памятью», — отмечает собеседник.