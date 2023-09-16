«Выжили из дома»: как пожилой мужчина оказался в доме престарелых в Ростове

Posted Сегодня, 21:20
Published Сегодня, 21:20
Modified Сегодня, 21:20
Updated Сегодня, 21:20
Собеседник рассказывает, что после смерти жены один проживал в частном доме в Ростове. Но душа болела за родную сестру, которая жила на Донбассе.
«Мы долго не общались, а потом на связь вышла ее дочь — моя племянница. Оказалось, дом, где жила моя сестра сгорел, а дом, где жила племянница — разрушили. Сестре я предложил переехать ко мне в Ростов. А племяннице не предлагал. Дело в том, что у меня онкология. Заболевание очень интимное и неприятное. Есть ряд нюансов, и я не хотел, чтобы это все видела моя племянница», — говорит Виктор Титов.
Пожилой мужчина рассказывает, что после приезда родственников, целый год оплачивал жилье. Ждал, когда племянница оформит российский паспорт, устроится на работу. Но этого, по его словам, не происходило.
«Она говорила, что, как только откроют пост — вернется в Мариуполь», — подчеркивает пенсионер.
По словам пожилого мужчины, племянница ходила на базар за продуктами, с удовольствием готовила кушать.
«Понимаете, у нас во дворе капитальный бассейн. Невестка одного из моих сыновей частенько собирала друзей, а готовить не любила. Поэтому им и нужна племянница», — делится подозрениями Титов.
Но в целом, по его словам, жили неплохо. Правда, со временем, после приезда родственников, пенсионер регулярно стал замечать пропажи — то документов, то вещей.
«Родные меня уверяли, что, дескать, память у меня совсем не та. Но знаете, я заметил — меня будто специально подталкивали к убеждению, будто я уже ничего не помню. Очередной был случай, когда племянница постирала мои вещи и пообещала повесить сушиться на улицу. Только я кинулся — а их нет. Тогда меня убеждали, что вещи были повешены, и только я этого не помню. Но я искал их неделю, и не нашел. Тогда и стал подозревать — а не специально ли меня убеждают во всех этих проблемах с памятью», — отмечает собеседник.
Пожилой мужчина жалуется, что в виду тяжелого состояния здоровья очень плохо переносил возникающие разногласия.
«А потом я обнаружил пропажу всех своих сбережений. Сумма была не малой», — подчеркивает Титов.
Собеседник разъясняет, что основные накопленные средства положил на счет своих сыновей. Но и себе старался скопить, откладывая понемногу. Деньги хранил под ванной, в обычной банке — чтобы в случае пожара они не сгорели.
«А племянница постоянно стирала. Она моталась в Мариуполь, привозила оттуда стирать вещи. Не скрою, я подозреваю ее. Обидно, ведь я всячески помогал родным. После обнаружения потери денег — племянница в слезы. Сестра закатила скандал. Я скорее к сыновьям. А они не восприняли мои слова всерьез, и не встали на мою защиту. Они уверенны, что приехавшие родственники не могли взять мои деньги. Но куда тогда они делись? Средства эти я начал копить давно, еще когда жил один. И никогда они не пропадали», — отмечает пенсионер.
Собеседник добавляет, что с вопросом о предполагаемой краже денег обратился в полицию. Однако там, по его словам, намекнули, дескать, дела семейные — очень сложные. После этого Виктор Титов решил уйти на проживание в дом престарелых.
«Мои сыновья — серьезные бизнесмены. Они хотели компенсировать мои потерянные деньги из своего кармана. Но их деньги мне не нужны. Я просил старшего сына душевно поговорить с племянницей. Я же не возражаю — пускай она и дальше живет здесь, только пусть вернет мои накопления. Понимаете, этот вопрос важен для меня. Если я умру, то получится, что я наврал о краже своих денег? А я советский человек. Мне нужно восстановить справедливость пока я жив», — объясняет свою позицию пожилой мужчина.
Собеседник подчеркивает, что в любой момент может вернуться к себе домой. Но делать это не будет. До тех пор, пока полиция не найдет виновного в похищении его сбережений.
К слову, собеседник добавляет, что пока готовил пакет документов в дом престарелых, у него пропал оригинал справки о том, что у него «с памятью и головой все нормально».
«Хорошо, что я раньше сделал копию. Но все равно, пришлось по новому ехать за этой справкой», — подчеркивает пенсионер.
Разъяснить ситуацию, в какой стадии находится расследование этого дела, на момент подготовки статьи корреспонденту RostovGazeta не удалось. Начальник следственного отдела, номер телефона которой сообщил Виктор Титов, не ответила на звонок мобильного. Редакция направила официальный запрос.
Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, как пожилая женщина живет в Ростове.