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Published Сегодня, 17:52

Modified Сегодня, 18:08

Updated Сегодня, 18:08

Жителя в Ростовской области арестовали за нападение с ножом на человека

Жителя в Ростовской области арестовали за нападение с ножом на человека

16 сентября 2023, 17:52
Фото: 1MI
В Ростовской области арестовали мужчину, который пытался убить своего знакомого, сообщили в региональном УСКР.

Преступление было совершено в конце августа в поселке Горняцкий, когда фигурант распивал алкоголь со своим знакомым. Между ними произошла ссора, разрешить спор им не удалось.

Тогда подозреваемый схватил нож и несколько раз ударил своего оппонента. Пострадавшему удалось убежать и обратиться за помощью, после чего его доставили в больницу.

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«По факту случившегося возбудили уголовное дело, а нападавший признал вину. В данный момент он находится под стражей», — уточнили в управлении.

Сейчас проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства.

Ранее пьяный житель Ростовской области из-за ревности зарезал жену. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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