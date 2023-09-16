Жителя в Ростовской области арестовали за нападение с ножом на человека

Posted Сегодня, 17:52
Published Сегодня, 17:52
Modified Сегодня, 18:08
Updated Сегодня, 18:08
Преступление было совершено в конце августа в поселке Горняцкий, когда фигурант распивал алкоголь со своим знакомым. Между ними произошла ссора, разрешить спор им не удалось.
Тогда подозреваемый схватил нож и несколько раз ударил своего оппонента. Пострадавшему удалось убежать и обратиться за помощью, после чего его доставили в больницу.
«По факту случившегося возбудили уголовное дело, а нападавший признал вину. В данный момент он находится под стражей», — уточнили в управлении.
Сейчас проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства.
Ранее пьяный житель Ростовской области из-за ревности зарезал жену. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.