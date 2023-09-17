Депутат Вассерман призвал не отличать человека от животного в Ростове

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Депутат Анатолий Вассерман посетил в Ростове Фестиваль науки Юга России. Знаменитый интеллектуал заявил, что сейчас главное предназначение гуманитарных наук, по его мнению, отличать человека от животного.
Также Вассерман обсудил с участниками мероприятия привилегии традиционной семьи в мире технологий будущего, личные амбиции ученых, искусственный интеллект и многое другое, рассказали в пресс-службе ЮФУ.
Ранее Анатолий Вассерман заявил, что посредничество Эрдогана по Украине не принесет результата.