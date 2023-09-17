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Анатолий Вассерман

Депутат Вассерман призвал не отличать человека от животного в Ростове

17 сентября 2023, 13:30
Фото: wikipwdia.org
Анатолий Вассерман
Предназначение гуманитарных наук — отличать человека от животного, заявил в Ростове депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Депутат Анатолий Вассерман посетил в Ростове Фестиваль науки Юга России. Знаменитый интеллектуал заявил, что сейчас главное предназначение гуманитарных наук, по его мнению, отличать человека от животного.

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Также Вассерман обсудил с участниками мероприятия привилегии традиционной семьи в мире технологий будущего, личные амбиции ученых, искусственный интеллект и многое другое, рассказали в пресс-службе ЮФУ.

Ранее Анатолий Вассерман заявил, что посредничество Эрдогана по Украине не принесет результата.

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