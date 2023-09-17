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За 210 миллионов рублей в Ростовской области выставили на продажу действующую ТЭЦ

Действующую ТЭЦ продают в Ростовской области за 210 миллионов рублей

17 сентября 2023, 17:39
Фото: 1MI
За 210 миллионов рублей в Ростовской области выставили на продажу действующую ТЭЦ
За 210 миллионов рублей в Ростовской области выставили на продажу действующую ТЭЦ, соответствующая информация появилась на сайте Avito.

На Avito на продажу выставили действующую ТЭЦ в городе Шахты Ростовской области. Ее мощность составляет 164 МВт. Объект находится на улице Наклонной, 5. Купить его можно за 210 миллионов рублей.

ТЭЦ располагается на участке в 19 гектаров. Общая площадь строения составляет 19 тысяч квадратных метров. Среди зданий, принадлежащих собственнику ТЭЦ, есть пятиэтажный административно-бытовой корпус, несколько цехов, коллекторная, складские помещения, гаражи и душевые.

К ТЭЦ подведены все коммуникации. Ее свободные мощности станции оцениваются в 80 МВт.

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Среди других плюсов ТЭЦ продавец перечисляет близость к железной дороге и трассе М-4 «Дон». «Удобные подъездные пути имеют твердое асфальтовое покрытие, территория благоустроена и охраняется, наличие открытых площадок для разгрузки и хранения, земельный участок позволяет разместить дополнительные строения», — заключает он.

Ранее торговый центр за 290 миллионов рублей выставили на продажу в Ростове-на-Дону.

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