Действующую ТЭЦ продают в Ростовской области за 210 миллионов рублей

Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 17:41
Updated Сегодня, 17:41
На Avito на продажу выставили действующую ТЭЦ в городе Шахты Ростовской области. Ее мощность составляет 164 МВт. Объект находится на улице Наклонной, 5. Купить его можно за 210 миллионов рублей.
ТЭЦ располагается на участке в 19 гектаров. Общая площадь строения составляет 19 тысяч квадратных метров. Среди зданий, принадлежащих собственнику ТЭЦ, есть пятиэтажный административно-бытовой корпус, несколько цехов, коллекторная, складские помещения, гаражи и душевые.
К ТЭЦ подведены все коммуникации. Ее свободные мощности станции оцениваются в 80 МВт.
Среди других плюсов ТЭЦ продавец перечисляет близость к железной дороге и трассе М-4 «Дон». «Удобные подъездные пути имеют твердое асфальтовое покрытие, территория благоустроена и охраняется, наличие открытых площадок для разгрузки и хранения, земельный участок позволяет разместить дополнительные строения», — заключает он.
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