Эколог спрогнозировал полное исчезновение видов рыб из-за осолонения Азовского моря

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
По словам эколога, тенденция к засолонению Азовского моря наблюдалась давно. В последнее десятилетие ситуацию усугубило обмеление Дона. Он был одним из основных источников пресной воды для моря.
«Осолонение моря приведёт к тому, что в нем станет больше морских видов. Уже увеличилась популяция азовское креветки. Думаю, что не отстанет камбала, ставрида, барабуля, тюлька, колюшка, пиленгас, рыба-игла и хамса. Она, кстати, излюбленная пища дельфинов азовок. Так что, не исключено, что при увеличении коровой базы, их популяция тоже вырастет», — предполагает эксперт.
Однако кроме позитивных последствий, есть и негативные. Сразу несколько видов, отмечает эколог, окажутся на грани вымирания.
«Пресноводные виды в Азовском море и так расселены пятнами, в тех районах, где вода преснее. С каждым годом ареал их обитания будет сокращаться и в конце концов они могут исчезнуть из акватории», — рассказывает Дмитрий Брыканов.
К видам под угрозой исчезновения он отнёс карася, щуку, язя и стерлядь.
Ранее RostovGazeta писала о том, что ученые Ростовской области зафиксировали рекордную соленость воды в Азовском море.