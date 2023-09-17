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Published Сегодня, 11:26

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Updated Сегодня, 11:28

Эколог объяснил, к чему приведет осолонение Азовского моря

Эколог спрогнозировал полное исчезновение видов рыб из-за осолонения Азовского моря

17 сентября 2023, 11:26
Фото: Петроченко В./cc by sa 4.0wikimedia.org
Эколог объяснил, к чему приведет осолонение Азовского моря
По уровню солености Азовское море стало почти таким же, как Черное. Узнали у ростовского эколога Дмитрия Брыканова, к каким последствиям приведут эти изменения.

По словам эколога, тенденция к засолонению Азовского моря наблюдалась давно. В последнее десятилетие ситуацию усугубило обмеление Дона. Он был одним из основных источников пресной воды для моря.

«Осолонение моря приведёт к тому, что в нем станет больше морских видов. Уже увеличилась популяция азовское креветки. Думаю, что не отстанет камбала, ставрида, барабуля, тюлька, колюшка, пиленгас, рыба-игла и хамса. Она, кстати, излюбленная пища дельфинов азовок. Так что, не исключено, что при увеличении коровой базы, их популяция тоже вырастет», — предполагает эксперт.

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Однако кроме позитивных последствий, есть и негативные. Сразу несколько видов, отмечает эколог, окажутся на грани вымирания.

«Пресноводные виды в Азовском море и так расселены пятнами, в тех районах, где вода преснее. С каждым годом ареал их обитания будет сокращаться и в конце концов они могут исчезнуть из акватории», — рассказывает Дмитрий Брыканов.

К видам под угрозой исчезновения он отнёс карася, щуку, язя и стерлядь.

К видам под угрозой исчезновения он отнёс карася, щуку, язя и стерлядь.К видам под угрозой исчезновения он отнёс карася, щуку, язя и стерлядь.
К видам под угрозой исчезновения он отнёс карася, щуку, язя и стерлядь.
Фото: wikimedia.org

Ранее RostovGazeta писала о том, что ученые Ростовской области зафиксировали рекордную соленость воды в Азовском море.

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