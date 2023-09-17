Эколог спрогнозировал полное исчезновение видов рыб из-за осолонения Азовского моря

«Осолонение моря приведёт к тому, что в нем станет больше морских видов. Уже увеличилась популяция азовское креветки. Думаю, что не отстанет камбала, ставрида, барабуля, тюлька, колюшка, пиленгас, рыба-игла и хамса. Она, кстати, излюбленная пища дельфинов азовок. Так что, не исключено, что при увеличении коровой базы, их популяция тоже вырастет», — предполагает эксперт.