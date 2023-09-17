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Published Сегодня, 11:38

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Updated Сегодня, 11:40

Экономист Миронова объяснила, почему в Ростовской области дорожают апельсины

Экономист Миронова объяснила, почему в Ростовской области дорожают апельсины

17 сентября 2023, 11:38
Фото: rostovgazeta.ru
Экономист Миронова объяснила, почему в Ростовской области дорожают апельсины
Апельсиновые реки из «Чебурашки» не вернутся в Россию, пока рубль не укрепит позиции, а Бразилия не запасется удобрениями, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский экономист Анастасия Миронова.

Напомним, по данным Росстата в августе цены на апельсины выросли на 21%.

По мнению Анастасии Миронововой, резкому росту цен на апельсины есть сразу два объяснения.

«Еще в июне было известно, что в Бразилии прогнозируют неурожай апельсинов. Я напомню, что Бразилия — это самый массовый поставщик апельсинов в мире. В России они не растут, мы их закупаем», — объясняет экономист.

Рост закупочной стоимости, добавляет Анастасия, стал второй причиной подорожания.

Апельсины рекордно подорожали в Ростовской области
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«На внешнем рынке торговля происходит в валюте. Рубль в последнее время стал немного слабее, поэтому в соотношении с ним цена на апельсины выросла. Добавим к этому огромный путь, который апельсины проделывают от родины до полок магазинов, цены на перевозки и усложнившуюся логистику», -рассказывает экономист.

Анастасия Миронова предположила, что уже к следующему сезону цены на апельсины вернутся в норму.

«Как только Бразилия восстановит прежние объемы апельсинов на импорт, закупочные цены немного упадут. Думаю, рубль тоже укрепит свои позиции, как успешно делал это раньше», — заключает экономист.

Ранее RostovGazeta писала о том, что квартиры в новостройках в Ростове подорожали на 5% в августе.

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