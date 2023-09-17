Экономист Миронова объяснила, почему в Ростовской области дорожают апельсины

«На внешнем рынке торговля происходит в валюте. Рубль в последнее время стал немного слабее, поэтому в соотношении с ним цена на апельсины выросла. Добавим к этому огромный путь, который апельсины проделывают от родины до полок магазинов, цены на перевозки и усложнившуюся логистику», -рассказывает экономист.