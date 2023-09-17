Экономист Миронова объяснила, почему в Ростовской области дорожают апельсины

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Напомним, по данным Росстата в августе цены на апельсины выросли на 21%.
По мнению Анастасии Миронововой, резкому росту цен на апельсины есть сразу два объяснения.
«Еще в июне было известно, что в Бразилии прогнозируют неурожай апельсинов. Я напомню, что Бразилия — это самый массовый поставщик апельсинов в мире. В России они не растут, мы их закупаем», — объясняет экономист.
Рост закупочной стоимости, добавляет Анастасия, стал второй причиной подорожания.
«На внешнем рынке торговля происходит в валюте. Рубль в последнее время стал немного слабее, поэтому в соотношении с ним цена на апельсины выросла. Добавим к этому огромный путь, который апельсины проделывают от родины до полок магазинов, цены на перевозки и усложнившуюся логистику», -рассказывает экономист.
Анастасия Миронова предположила, что уже к следующему сезону цены на апельсины вернутся в норму.
«Как только Бразилия восстановит прежние объемы апельсинов на импорт, закупочные цены немного упадут. Думаю, рубль тоже укрепит свои позиции, как успешно делал это раньше», — заключает экономист.
Ранее RostovGazeta писала о том, что квартиры в новостройках в Ростове подорожали на 5% в августе.