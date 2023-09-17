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Posted Сегодня, 09:28

Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

В Азове в Ростовской области не стали отменять фейерверк по случаю Дня города

Фейерверки не стали отменять в Ростовской области

17 сентября 2023, 09:28
Фото: pxhere.com
В Азове в Ростовской области не стали отменять фейерверк по случаю Дня города
В Азове в Ростовской области не стали отменять фейерверк по случаю Дня города, видео с праздника публикуют в социальных сетях местные жители.

В минувшую субботу День города встречал не только Ростов-на-Дону, но и соседний Азов. Там отмечали 956 лет со дня основания.

В городе меньше чем за сутки решили отменить праздничный гала-концерт. Глава местной администрации Владимир Ращупкин объяснил это требованием правоохранительных органов. Они обеспокоились безопасностью на мероприятии.

Между тем праздничный салют в Азове отменять, как в Ростове, не стали. За фейерверком местные жители наблюдали в центре города.

В Азове в Ростовской области не стали отменять фейерверк по случаю Дня города
Видео: pxhere.com

Сами жители Азова к отмене гала-концерта отнеслись негативно. Они вспомнили другие массовые мероприятия в городе, которые не вызывали беспокойства властей и правоохранительных органов.

Напомним, в Ростове в День города курсировал дискотрамвай.

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