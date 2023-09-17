Фейерверки не стали отменять в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
В минувшую субботу День города встречал не только Ростов-на-Дону, но и соседний Азов. Там отмечали 956 лет со дня основания.
В городе меньше чем за сутки решили отменить праздничный гала-концерт. Глава местной администрации Владимир Ращупкин объяснил это требованием правоохранительных органов. Они обеспокоились безопасностью на мероприятии.
Между тем праздничный салют в Азове отменять, как в Ростове, не стали. За фейерверком местные жители наблюдали в центре города.
Сами жители Азова к отмене гала-концерта отнеслись негативно. Они вспомнили другие массовые мероприятия в городе, которые не вызывали беспокойства властей и правоохранительных органов.
Напомним, в Ростове в День города курсировал дискотрамвай.