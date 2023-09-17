Фирма депутата Сурмаляна построит дорогу на Западном в Ростове

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
На Западном в Ростове появится новая автомобильная дорога. Она будет пролегать от по улице Свердловской на участке от пересечения с Тружеников до пересечения с 3-ей Круговой. Документацию по планировке и межеванию территории для строительства дороги власти поручили Специализированному застройщику «Галактика».
Уточняется, что распланировать придется 3,2 гектара земли. На составление документации «Галактике» дали год. Работы компания будет проводить за счет собственных средств.
Сервис «Спарк» сообщает, что компания «Галактика» была зарегистрирована в Ростове в прошлом году. Ее бенефициаром является депутат Заксобрания Ростовской области Арутюн Сурмалян. В уставном капитале компании он владеет 85%.
«Галактика» специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Данных о прибыли и доходах компании пока в открытом доступе нет.
Ранее сообщалось, что в центра Ростова появится новый жилой квартал с 23-этажными домами.