rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:30

Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

Новая дорога появится в Ростове на Западном, ее построит компания "Галактика"

Фирма депутата Сурмаляна построит дорогу на Западном в Ростове

17 сентября 2023, 14:30
Фото: 1MI
Новая дорога появится в Ростове на Западном, ее построит компания "Галактика"
Новая дорога появится в Ростове на Западном, ее построит компания «Галактика», следует из документов на сайте администрации города.

На Западном в Ростове появится новая автомобильная дорога. Она будет пролегать от по улице Свердловской на участке от пересечения с Тружеников до пересечения с 3-ей Круговой. Документацию по планировке и межеванию территории для строительства дороги власти поручили Специализированному застройщику «Галактика».

Уточняется, что распланировать придется 3,2 гектара земли. На составление документации «Галактике» дали год. Работы компания будет проводить за счет собственных средств.

Схема размещения дорогиСхема размещения дороги
Схема размещения дороги
Фото: Администрация Ростова

Сервис «Спарк» сообщает, что компания «Галактика» была зарегистрирована в Ростове в прошлом году. Ее бенефициаром является депутат Заксобрания Ростовской области Арутюн Сурмалян. В уставном капитале компании он владеет 85%.

«Галактика» специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Данных о прибыли и доходах компании пока в открытом доступе нет.

Ранее сообщалось, что в центра Ростова появится новый жилой квартал с 23-этажными домами.

Читайте также:
Системы оповещения о ЧС проверят в Ростове-на-Дону в октябреВласти Ростова отказались от идеи строительства «Орбитальная — 2»В центра Ростова появится новый жилой квартал с 23-этажными домами
#Общество#Город#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Администрация Ростова#Ростовские депутаты#Строительство дорог в Ростове#Городская администрация
Подпишитесь
Итоги недели: в Ростове отмечали День города и искали сбежавших диких кабанов
Сегодня, 14:43
Депутат Вассерман призвал отличать человека от животного в Ростове
Сегодня, 13:30
Экономист Миронова объяснила, почему в Ростовской области дорожают апельсины
Сегодня, 11:38
Эколог спрогнозировал полное исчезновение видов рыб из-за осолонения Азовского моря
Сегодня, 11:26
В Ростове распродают земли в парке Островского и центре города под ЖК и ТЦ
Сегодня, 13:11