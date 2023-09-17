Фирма депутата Сурмаляна построит дорогу на Западном в Ростове

На Западном в Ростове появится новая автомобильная дорога. Она будет пролегать от по улице Свердловской на участке от пересечения с Тружеников до пересечения с 3-ей Круговой. Документацию по планировке и межеванию территории для строительства дороги власти поручили Специализированному застройщику «Галактика».