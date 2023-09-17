ФК «Ростов» не смог обыграть «Балтику» в матче чемпионата России

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:14
Updated Сегодня, 04:14
Игра прошла в рамках чемпионата России и счет в матче открыли ростовчане на 16-й минуте. Автором гола стал Даниил Уткин.
После этого «Ростов» удвоил преимущество за счет забитого мяча Егором Голенковым. Однако сопернику удалось отыграться после 87-й минуты матча.
Игра завершилась со счетом 2:2, в ростовском клубе этот результат назвали обидной ничьей. Теперь ростовчанам 24 сентября предстоит сыграть с ЦСКА.
Добавим, что сейчас «Ростов» находится на седьмом месте турнирной таблицы, а «Балтика» — на последнем, 16-м.
Ранее главный тренер ФК «Ростов» Карпин высказался о патриотизме среди футболистов.