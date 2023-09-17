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Published Сегодня, 04:09

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Updated Сегодня, 04:14

ФК «Ростов» не смог обыграть «Балтику» в матче чемпионата России

ФК «Ростов» не смог обыграть «Балтику» в матче чемпионата России

17 сентября 2023, 04:09
Фото: 1MI
Футбольный клуб «Ростов» вничью сыграл с командой «Балтика», говорится на сайте ФК.

Игра прошла в рамках чемпионата России и счет в матче открыли ростовчане на 16-й минуте. Автором гола стал Даниил Уткин.

После этого «Ростов» удвоил преимущество за счет забитого мяча Егором Голенковым. Однако сопернику удалось отыграться после 87-й минуты матча.

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Игра завершилась со счетом 2:2, в ростовском клубе этот результат назвали обидной ничьей. Теперь ростовчанам 24 сентября предстоит сыграть с ЦСКА.

Добавим, что сейчас «Ростов» находится на седьмом месте турнирной таблицы, а «Балтика» — на последнем, 16-м.

Ранее главный тренер ФК «Ростов» Карпин высказался о патриотизме среди футболистов.

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