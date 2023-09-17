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Published Сегодня, 16:25

Modified Сегодня, 16:27

Updated Сегодня, 16:27

Один человек пострадал в результате ДТП с двумя иномарками на Каскадной в Ростове

Иномарку откинуло на пешехода во время ДТП на Каскадной в Ростове

17 сентября 2023, 16:25
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
Один человек пострадал в результате ДТП с двумя иномарками на Каскадной в Ростове
Один человек пострадал в результате ДТП с двумя иномарками на Каскадной в Ростове, сообщили в ГИБДД региона.

Дорожная авария произошла сегодня утром в Ростове на улице Каскадной. Там водитель Chery Arrizo во время неудачного обгона влетел в попутно ехавший Chevrolet Lanos. От удара Chery Arrizo отбросило на тротуар, по которому в это время шел пешеход.

Он чудом уцелел. Травмы получил водитель Chery Arrizo. Сейчас он находится в больнице. От его машины также осталась лишь груда металла.

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Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства дорожной аварии.

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#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#ДТП в Ростове#Происшествие в Ростове#ГИБДД России по Ростовской области
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