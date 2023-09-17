Иномарку откинуло на пешехода во время ДТП на Каскадной в Ростове

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
Дорожная авария произошла сегодня утром в Ростове на улице Каскадной. Там водитель Chery Arrizo во время неудачного обгона влетел в попутно ехавший Chevrolet Lanos. От удара Chery Arrizo отбросило на тротуар, по которому в это время шел пешеход.
Он чудом уцелел. Травмы получил водитель Chery Arrizo. Сейчас он находится в больнице. От его машины также осталась лишь груда металла.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства дорожной аварии.
Ранее скоростной трамвай влетел в машину скорой помощи в Таганроге.