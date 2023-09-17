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Published Сегодня, 14:43

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Updated Сегодня, 14:45

Главные новости Ростовской области с 11 по 17 сентября

Итоги недели: в Ростове отмечали День города и искали сбежавших диких кабанов

17 сентября 2023, 14:43
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru
Главные новости Ростовской области с 11 по 17 сентября
В Ростове переполох устроили сбежавшие дикие кабаны, тем временем на выходных ростовчане отметили День города, а под Таганрогом девятиклассник напал с ножом на сотрудников местной школы.

Вот это свинство!

Жители Ростова во вторник заметили в микрорайоне Сельмаш нескольких диких кабанов. Животные носились по парку имени Островского. Там они успели разогнать собак, повалить забор, а также едва не вломились в музей «Россия — моя история».

Затем кабанов уже заметили во дворах. Там животные носились по детской площадке, чуть не раздавив детей. Местные жители позвонили в экстренные службы города и полицию, чтобы те отловили животных. Некоторые кабаны успели пострадать — одного сбила машина, а другой бегал по городу окровавленным.

Ближе к вечеру власти города отреагировали на происшествие и начали поиски кабанов. Двух поймали на следующий день, еще одного — в четверг. Животными занимаются ветеринары. После их обследования кабанов обещают вернуть в естественную среду обитания.

Кабаны в РостовеКабаны в Ростове
Кабаны в РостовеКабаны в Ростове
Кабаны в Ростове
Фото: Пресс-секретарь администрации Ростова Мария Петрова
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Без салютов и звезд

На этих выходных Ростов отметил свой 274-й День рождения. В городе организовали сотни мероприятий.

В центре города состоялись выступления танцевальных и музыкальных коллективов. Также в переулке Соборном и парке Горького прошел фестиваль купечества и народной культуры «В городском саду». Участники мероприятия могли попробовать местную еду, а также посмотреть на творчество различных мастеров.

В парке Левобережном состоялся фестиваль, посвященный современным молодежным субкультурам. Там же открыли скейт-площадку рядом с Ворошиловским мостом. Прокатился там на самокате и глава администрации Алексей Логвиненко.

Традиционных салюта и гала-концерта с приглашением звезд эстрады на Театральной площади в этом году в Ростове не было. Праздничный концерт состоялся лишь на Левом берегу, на нем выступили городские творческие коллективы.

День города в РостовеДень города в Ростове
День города в РостовеДень города в Ростове
День города в РостовеДень города в Ростове
День города в РостовеДень города в Ростове
День города в РостовеДень города в Ростове
День города в РостовеДень города в Ростове
День города в РостовеДень города в Ростове
День города в Ростове
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru
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Резня в школе

В понедельник, 11 сентября, трагический инцидент произошел в школе в поселке Красный десант под Таганрогом. 15-летний девятиклассник пришел туда в маске. Его внешний вид вызвал вопросы у вахтерши, которая остановила школьника. Ребенок напал на нее и на находившуюся там учительницу с ножом. Последнюю защитил дедушка одной из учениц.

В результате инцидента ранения получили три человека. Самого девятиклассника задержали. В его отношении возбудили уголовное дело о покушении на убийство. СМИ писали, что мальчик жаловался на заниженные оценки от учительницы обществознания.

Теперь ему грозит до 11 лет колонии.

Следственные работы в школе в поселке Красный ДесантСледственные работы в школе в поселке Красный Десант
Следственные работы в школе в поселке Красный Десант
Фото: Следком Ростовской области
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