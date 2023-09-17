Итоги недели: в Ростове отмечали День города и искали сбежавших диких кабанов

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Жители Ростова во вторник заметили в микрорайоне Сельмаш нескольких диких кабанов. Животные носились по парку имени Островского. Там они успели разогнать собак, повалить забор, а также едва не вломились в музей «Россия — моя история».
Затем кабанов уже заметили во дворах. Там животные носились по детской площадке, чуть не раздавив детей. Местные жители позвонили в экстренные службы города и полицию, чтобы те отловили животных. Некоторые кабаны успели пострадать — одного сбила машина, а другой бегал по городу окровавленным.
Ближе к вечеру власти города отреагировали на происшествие и начали поиски кабанов. Двух поймали на следующий день, еще одного — в четверг. Животными занимаются ветеринары. После их обследования кабанов обещают вернуть в естественную среду обитания.
На этих выходных Ростов отметил свой 274-й День рождения. В городе организовали сотни мероприятий.
В центре города состоялись выступления танцевальных и музыкальных коллективов. Также в переулке Соборном и парке Горького прошел фестиваль купечества и народной культуры «В городском саду». Участники мероприятия могли попробовать местную еду, а также посмотреть на творчество различных мастеров.
В парке Левобережном состоялся фестиваль, посвященный современным молодежным субкультурам. Там же открыли скейт-площадку рядом с Ворошиловским мостом. Прокатился там на самокате и глава администрации Алексей Логвиненко.
Традиционных салюта и гала-концерта с приглашением звезд эстрады на Театральной площади в этом году в Ростове не было. Праздничный концерт состоялся лишь на Левом берегу, на нем выступили городские творческие коллективы.
В понедельник, 11 сентября, трагический инцидент произошел в школе в поселке Красный десант под Таганрогом. 15-летний девятиклассник пришел туда в маске. Его внешний вид вызвал вопросы у вахтерши, которая остановила школьника. Ребенок напал на нее и на находившуюся там учительницу с ножом. Последнюю защитил дедушка одной из учениц.
В результате инцидента ранения получили три человека. Самого девятиклассника задержали. В его отношении возбудили уголовное дело о покушении на убийство. СМИ писали, что мальчик жаловался на заниженные оценки от учительницы обществознания.
Теперь ему грозит до 11 лет колонии.