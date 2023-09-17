Итоги недели: в Ростове отмечали День города и искали сбежавших диких кабанов

В понедельник, 11 сентября, трагический инцидент произошел в школе в поселке Красный десант под Таганрогом. 15-летний девятиклассник пришел туда в маске. Его внешний вид вызвал вопросы у вахтерши, которая остановила школьника. Ребенок напал на нее и на находившуюся там учительницу с ножом. Последнюю защитил дедушка одной из учениц.