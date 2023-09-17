Летняя погода на неделю вернется в Ростов с 18 сентября

В понедельник, 18 сентября, температура воздуха днем составит +25 градусов днем и +13 градусов вечером. Такая температура сохранится на протяжении всей следующей недели. Теплее всего станет ближе к выходным. В субботу и воскресенье, 24 и 24 сентября, столбики термометров поднимутся до +27 градусов днем и +15 градусов вечером.