Летняя погода на неделю вернется в Ростов с 18 сентября

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Новая неделя вернет в Ростов летнее тепло. Синоптики обещают солнечную погоду без осадков. Скорость ветра также будет умеренной — не больше четырех метров в секунду.
В понедельник, 18 сентября, температура воздуха днем составит +25 градусов днем и +13 градусов вечером. Такая температура сохранится на протяжении всей следующей недели. Теплее всего станет ближе к выходным. В субботу и воскресенье, 24 и 24 сентября, столбики термометров поднимутся до +27 градусов днем и +15 градусов вечером.
Напомним, сегодня в Ростове синоптики обещали малооблачную и ветреную погоду. Температура воздуха в дневные часы составит +22 градуса, а вечером — +10 градусов.