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Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Следующая неделя в Ростове выдастся теплой и солнечной

Летняя погода на неделю вернется в Ростов с 18 сентября

17 сентября 2023, 11:23
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru
Следующая неделя в Ростове выдастся теплой и солнечной
Следующая неделя в Ростове выдастся теплой и солнечной, рассказали синоптики.

Новая неделя вернет в Ростов летнее тепло. Синоптики обещают солнечную погоду без осадков. Скорость ветра также будет умеренной — не больше четырех метров в секунду.

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В понедельник, 18 сентября, температура воздуха днем составит +25 градусов днем и +13 градусов вечером. Такая температура сохранится на протяжении всей следующей недели. Теплее всего станет ближе к выходным. В субботу и воскресенье, 24 и 24 сентября, столбики термометров поднимутся до +27 градусов днем и +15 градусов вечером.

Напомним, сегодня в Ростове синоптики обещали малооблачную и ветреную погоду. Температура воздуха в дневные часы составит +22 градуса, а вечером — +10 градусов.

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