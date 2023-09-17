rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:36

Published Сегодня, 05:36

Modified Сегодня, 05:38

Updated Сегодня, 05:38

Малооблачная и ветреная погода будет в Ростове 17 сентября

Малооблачная и ветреная погода будет в Ростове 17 сентября

17 сентября 2023, 05:36
Фото: 1MI
Малооблачная и ветреная погода будет в Ростове 17 сентября
Малооблачно и без осадков будет в Ростове-на-Дону в течение дня, 17 сентября, сообщают метеорологи.

Днем температура воздуха будет от +22 до +24 градусов. К вечеру столбики термометров могут опуститься до +17 градусов. В ночь на понедельник похолодает до +15 градусов.

Скорость ветра в воскресенье может достигнуть 10 метров в секунду. Направление ветра в этот день будет меняться с северо-восточного на восточный.

Колебания геомагнитного поля оцениваются в 3 балла. У метеозависимых людей могут появиться головные боли, изменяться артериальное давление и проявиться общее недомогание.

Ростовчан предупредили о тепловых судорогах из-за жары 20 августа
Узнать подробнее

Ранее климатолог рассказал об особенностях прошедшего в Ростове лета. Он отметил, что не считает его особо жарким. При этом число обложных дождей снизилось, а вот ливневых, наоборот, увеличилось.

Читайте также:
Сильный ливень с грозой накроет Ростовскую область 16 сентябряСтало известно, когда Ростов-на-Дону начнет заливать дождями в сентябреСиноптики пообещали жару на 1 сентября в Ростове-на-Дону
#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Погода Ростов#Погода Ростове#Облачная погода#Ясная погода#Солнечная погода
Подпишитесь
В Ростовской области топит улицы, а дроны устроили слежку за водителями
Вчера, 18:46
Стало известно, когда прекратятся похолодания в Ростове-на-Дону в сентябре
Вчера, 16:49
Фоторепортаж: как проходит День города в Ростове-на-Дону
Вчера, 16:35
Первая мать-героиня в Ростовской области попросила проложить асфальт к ее дому
Вчера, 15:33
В Ростове-на-Дону за 900 млн продают землю для строительства ЖК
Вчера, 14:48
ТЦ «Горизонт» в Ростове хочет получить 400 тыс рублей за сорванные переговоры
Вчера, 11:16