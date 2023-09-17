Малооблачная и ветреная погода будет в Ростове 17 сентября

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
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Updated Сегодня, 05:38
Днем температура воздуха будет от +22 до +24 градусов. К вечеру столбики термометров могут опуститься до +17 градусов. В ночь на понедельник похолодает до +15 градусов.
Скорость ветра в воскресенье может достигнуть 10 метров в секунду. Направление ветра в этот день будет меняться с северо-восточного на восточный.
Колебания геомагнитного поля оцениваются в 3 балла. У метеозависимых людей могут появиться головные боли, изменяться артериальное давление и проявиться общее недомогание.
Ранее климатолог рассказал об особенностях прошедшего в Ростове лета. Он отметил, что не считает его особо жарким. При этом число обложных дождей снизилось, а вот ливневых, наоборот, увеличилось.