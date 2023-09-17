Минздрав поручил вводить масочный режим в Ростовской области при росте заболеваемости

Таким образом, регионам необходимо будет подготовиться к сезонному росту заболеваемости ОРВИ и прочим респираторным инфекциям. Также им нужно будет проверить запасы необходимых лекарств. К возможным вспышкам должен быть подготовлен и персонал участковой и инфекционной службы.