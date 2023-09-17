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Минздрав поручил ввести масочный режим в Ростовской области при росте заболеваемости

Минздрав поручил вводить масочный режим в Ростовской области при росте заболеваемости

17 сентября 2023, 05:57
Фото: 1MI
Минздрав поручил ввести масочный режим в Ростовской области при росте заболеваемости
При росте заболеваемости в регионах России, в том числе в Ростовской области, необходимо будет вводить масочный режим в лечебных учреждениях для медперсонала, пишет РБК со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова.

Таким образом, регионам необходимо будет подготовиться к сезонному росту заболеваемости ОРВИ и прочим респираторным инфекциям. Также им нужно будет проверить запасы необходимых лекарств. К возможным вспышкам должен быть подготовлен и персонал участковой и инфекционной службы.

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Кузнецов отметил, что подобные меры — это обычная практика по недопущению распространения заболеваемости среди врачей и их пациентов. Для этого также в данный момент уже начата вакцинация от гриппа.

Эпидобстановка меняется прежде всего из-за возвращающихся из отпусков людей, а также из-за начала занятий в учебных заведениях.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в Ростовской области растет заболеваемость ОРВИ. Пик заболеваемости ожидается в уже в первые осенние месяцы.

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