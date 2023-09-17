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Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

Пробка в четыре километра образовалась в Миллеровском районе Ростовской области

Несколько аварий спровоцировали огромную пробку на трассе М-4 в Ростовской области

17 сентября 2023, 15:05
Фото: 1MI
Пробка в четыре километра образовалась в Миллеровском районе Ростовской области
Пробка в четыре километра образовалась на трассе М-4 «Дон» в Миллеровском районе Ростовской области из-за нескольких ДТП, сообщают «Яндекс. Карты».

Пробка образовалась на трассе М-4 «Дон» в Миллеровском районе Ростовской области из-за трех дорожных аварий. Движение затруднено в одном направлении.

В Госавтоинспекции региона подробностями аварий, спровоцировавших пробку, пока не делились. Информация о них уточняется.

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Водителей просят заранее продумать свой маршрут движения. Чтобы не потерять время в пробке, рекомендуется поискать альтернативные маршруты.

Ранее пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Ростовской области.

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#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#ДТП в Ростовской области#Происшествие в Ростовской области#Пробки в Ростовской области
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