Несколько аварий спровоцировали огромную пробку на трассе М-4 в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Пробка образовалась на трассе М-4 «Дон» в Миллеровском районе Ростовской области из-за трех дорожных аварий. Движение затруднено в одном направлении.
В Госавтоинспекции региона подробностями аварий, спровоцировавших пробку, пока не делились. Информация о них уточняется.
Водителей просят заранее продумать свой маршрут движения. Чтобы не потерять время в пробке, рекомендуется поискать альтернативные маршруты.
Ранее пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Ростовской области.