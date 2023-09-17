Пешеходную разметку нанесли прямо поверх ям в ухабов на дороге в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
В Белой Калитве дорожные рабочие решили нанести разметку прямо поверх ям на дороге. Пешеходный переход они решили обновить на проспекте Коммунистическом. Горожане недоумевают, почему рабочие сначала не заделали выбоины на самой дороге.
В комментариях в социальных сетях местные жители возмущены нерадивым отношение дорожных служб к выполнению своих обязанностей. Они требуют залатать ямы, а уже после этого приступать к нанесению дорожной разметки.
Ранее ростовчане пожаловались на убитую дорогу в поселке Орджоникидзе.