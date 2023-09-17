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Дорожные службы нанесли пешеходную разметку прямо поверх ям в Белой Калитве

Пешеходную разметку нанесли прямо поверх ям в ухабов на дороге в Ростовской области

17 сентября 2023, 10:56
Фото: 1MI
Дорожные службы нанесли пешеходную разметку прямо поверх ям в Белой Калитве
Дорожные службы нанесли пешеходную разметку прямо поверх ям в Белой Калитве в Ростовской области, рассказали в социальных сетях местные жители.

В Белой Калитве дорожные рабочие решили нанести разметку прямо поверх ям на дороге. Пешеходный переход они решили обновить на проспекте Коммунистическом. Горожане недоумевают, почему рабочие сначала не заделали выбоины на самой дороге.

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В комментариях в социальных сетях местные жители возмущены нерадивым отношение дорожных служб к выполнению своих обязанностей. Они требуют залатать ямы, а уже после этого приступать к нанесению дорожной разметки.

Ранее ростовчане пожаловались на убитую дорогу в поселке Орджоникидзе.

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