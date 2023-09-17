Появилось видео страшного ДТП с «Газелью» на проспекте Королева в Ростове

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:43
При столкновении машин у иномарки смяло крышу от удара. Крышу вдавило внутрь. О пострадавших не сообщается.
Видео было снято в темное время суток. Приехавшие на место автомобили мешают рассмотреть, что произошло. За автомобилем ГИБДД видна грузовая машина.
В левый задний бок «Газели», оказавшейся на обочине дороги, впечатался легковой автомобиль. При этом последний развернуло перпендикулярно относительно грузовика и дороги.
Информации от регионального ГИБДД о происшествии пока не поступало.
Ранее в Ростовской области произошло ДТП, в результате которого различные травмы получили два человека.