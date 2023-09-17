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Появилось видео страшного ДТП с "Газелью" на проспекте Королева в Ростове

Появилось видео страшного ДТП с «Газелью» на проспекте Королева в Ростове

17 сентября 2023, 06:41
Фото: 1MI
Появилось видео страшного ДТП с "Газелью" на проспекте Королева в Ростове
В сети появилось видео аварии с участием иномарки и «Газели» на проспекте Королева в Ростове, ролик опубликован в соцсетях.

При столкновении машин у иномарки смяло крышу от удара. Крышу вдавило внутрь. О пострадавших не сообщается.

Видео было снято в темное время суток. Приехавшие на место автомобили мешают рассмотреть, что произошло. За автомобилем ГИБДД видна грузовая машина.

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Появилось видео страшного ДТП с "Газелью" на проспекте Королева в Ростове
Видео: Телеграм канал "Это Ростов"

В левый задний бок «Газели», оказавшейся на обочине дороги, впечатался легковой автомобиль. При этом последний развернуло перпендикулярно относительно грузовика и дороги.

Информации от регионального ГИБДД о происшествии пока не поступало.

Ранее в Ростовской области произошло ДТП, в результате которого различные травмы получили два человека.

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