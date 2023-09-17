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Published Сегодня, 07:27

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Жижа цвета кофе течет из кранов в Ворошиловском районе Ростова

«Просто утренний кофе»: черная жижа потекла из кранов в центре Ростова

17 сентября 2023, 07:27
Фото: 1MI
Жижа цвета кофе течет из кранов в Ворошиловском районе Ростова

Жители центра Ростова сообщили на текущую из кранов черную жижу вместо воды

В Ворошиловском районе Ростова из кранов вместо воды течет непонятная коричневая жижа, жалуются местные жители в соцсетях.

Плохое качество воды наблюдается в одной из квартир в Узбекском переулке. На попавшем в сеть видео мужчина открывает кран с водой, а оттуда с ревом выливается коричневая жижа.

«И вот за такое мы еще платим деньги», — жалуется голос за кадром.

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Жижа цвета кофе течет из кранов в Ворошиловском районе Ростова
Видео: 1MI

В комментариях ростовчане спорят на что похожа жидкость, которая течет из крана в ролике.

«Вы не понимаете, это просто утренний кофе», — написала ростовчанка.

«Коньяк», — заявляет один из пользователей.

«Несквик», — пишет еще один.

«А здесь постоянно что-то ремонтируют. И постоянно такая вода. Ну бывает светлее», — добавляет местный житель.

Напомним, с 18 по 22 сентября на некоторых улицах Ростова отключат горячую воду. При этом в городе подходит к концу подготовка к отопительному сезону.

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