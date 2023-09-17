«Просто утренний кофе»: черная жижа потекла из кранов в центре Ростова

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Плохое качество воды наблюдается в одной из квартир в Узбекском переулке. На попавшем в сеть видео мужчина открывает кран с водой, а оттуда с ревом выливается коричневая жижа.
«И вот за такое мы еще платим деньги», — жалуется голос за кадром.
В комментариях ростовчане спорят на что похожа жидкость, которая течет из крана в ролике.
«Вы не понимаете, это просто утренний кофе», — написала ростовчанка.
«Коньяк», — заявляет один из пользователей.
«Несквик», — пишет еще один.
«А здесь постоянно что-то ремонтируют. И постоянно такая вода. Ну бывает светлее», — добавляет местный житель.
Напомним, с 18 по 22 сентября на некоторых улицах Ростова отключат горячую воду. При этом в городе подходит к концу подготовка к отопительному сезону.