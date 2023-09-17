ПВО перехватила снаряды РЗСО HIMARS, способные долететь до Ростовской области

Posted Сегодня, 20:02
Published Сегодня, 20:02
Modified Сегодня, 20:02
Updated Сегодня, 20:02
В очередной сводке Минобороны сказано, что система ПВО смогла перехватить реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства. Дальность ее действия составляет 300 километров. В теории снаряд с этой РЗСО может долететь и до Ростовской области.
Помимо снаряда HIMARS, ПВО перехватила две радиоуправляемые бомбы JDAM, противорадиолокационную ракету HARM также американского производства.
Также были сбиты 28 беспилотников, атаковавших населенные пункты на Донбассе.
Ранее в Госдуме рассказали, когда вернутся домой мобилизованные из Ростовской области.