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ПВО перехватило снаряды американской системы залпового огня HIMARS

ПВО перехватила снаряды РЗСО HIMARS, способные долететь до Ростовской области

17 сентября 2023, 20:02
Фото: Wikipedia.org
ПВО перехватило снаряды американской системы залпового огня HIMARS
ПВО перехватила снаряды американской системы залпового огня HIMARS, в теории способные долететь до Ростовской области, о работе противовоздушной обороны подробно сказано в отчете Минобороны РФ.

В очередной сводке Минобороны сказано, что система ПВО смогла перехватить реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства. Дальность ее действия составляет 300 километров. В теории снаряд с этой РЗСО может долететь и до Ростовской области.

Помимо снаряда HIMARS, ПВО перехватила две радиоуправляемые бомбы JDAM, противорадиолокационную ракету HARM также американского производства.

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Также были сбиты 28 беспилотников, атаковавших населенные пункты на Донбассе.

Ранее в Госдуме рассказали, когда вернутся домой мобилизованные из Ростовской области.

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