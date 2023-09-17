Расписание поезда «Ростов — Таганрог» изменится с 20 сентября

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Из-за ремонтно-путевых работ на два дня поменяется расписание пригородного поезда «Ростов — Таганрог». С 20 по 22 сентября состав 6504 будет отправляться из Ростова на 16 минут позже обычного — в 11.47.
В Таганрог поезд также прибудет позже на 16 минут — в 13.19. При этом двигаться состав будет со всеми положенными остановками, согласно графику движения.
Ранее сообщалось, что между Ростовом и Майкопом запустят круизный туристический поезд в ноябре. Он будет следовать по популярным местам отдыха в Адыгее.