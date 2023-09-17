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Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Из-за ремонтно-путевых работ на два дня изменится расписание поезда "Ростов - Таганрог"

Расписание поезда «Ростов — Таганрог» изменится с 20 сентября

17 сентября 2023, 13:30
Фото: 1MI
Из-за ремонтно-путевых работ на два дня изменится расписание поезда "Ростов - Таганрог"
Из-за ремонтно-путевых работ на два дня изменится расписание поезда «Ростов — Таганрог», сообщили в Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.

Из-за ремонтно-путевых работ на два дня поменяется расписание пригородного поезда «Ростов — Таганрог». С 20 по 22 сентября состав 6504 будет отправляться из Ростова на 16 минут позже обычного — в 11.47.

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В Таганрог поезд также прибудет позже на 16 минут — в 13.19. При этом двигаться состав будет со всеми положенными остановками, согласно графику движения.

Ранее сообщалось, что между Ростовом и Майкопом запустят круизный туристический поезд в ноябре. Он будет следовать по популярным местам отдыха в Адыгее.

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