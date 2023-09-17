rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:43

Published Сегодня, 18:43

Modified Сегодня, 18:45

Updated Сегодня, 18:45

Ливневка в Ростове, в которой погибла 80-летняя учительница Лидия Радченко, снова загрязнена

Ростовчане сообщили о вновь забитой ливневке, в которой погибла учительница Радченко

17 сентября 2023, 18:43
Фото: Telegram-канал "Тютина"
Ливневка в Ростове, в которой погибла 80-летняя учительница Лидия Радченко, снова загрязнена
Ливневка в Ростове, в которой в апреле погибла 80-летняя учительница Лидия Радченко, снова загрязнена, сообщает Telegram-канал «Тютина».

Жители Ростова снова жалуются на загрязненную ливневку на улице Тульской. В апреле в ней погибла 80-летняя учительница английского языка Лидия Радченко. Педагога потоком воды отнесло ливневый коллектор, где она утонула.

Местные жители еще несколько месяцев назад жаловались, что ливневка была забита мусором и грязью. Вычищать его им приходилось самостоятельно. Власти же это отрицали, добавляя, что не получали обращений о расчистке коллектора от ростовчан.

Ростовчане сообщили о забитой ливневке, где в апреле во время дождя погибла женщина
Узнать подробнее

Позже ливневку все же приехали убирать от мусора и ила. В расчистке пришлось задействовать несколько спецмашин.

Тем временем в деле о гибели Радченко, наконец-то, нашли виновного. Им признали директора муниципального предприятия Вадима Рабаева. По версии следствия, он не обеспечил проведение ремонта ливневой канализации на улице Тульской и установки там необходимой дождеприемной решетки.

Читайте также:
Суд рассмотрит дело против виновника в гибели учительницы в ливневке в РостовеОбвиняемый в гибели учительницы в ливневке в Ростове помещен под домашний арестДиректора предприятия осудят за гибель 80-летней учительницы в коллекторе в Ростове
#Общество#Город#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Халатность#Происшествие#Соцсети#Последние новости Ростова на сегодня#Уголовное дело#Ростов#Гибель 81-летней учительницы английского языка в ливневке в Ростове 28 апреля
Подпишитесь
Итоги недели: в Ростове отмечали День города и искали сбежавших диких кабанов
Сегодня, 14:43
Депутат Вассерман призвал отличать человека от животного в Ростове
Сегодня, 13:30
Экономист Миронова объяснила, почему в Ростовской области дорожают апельсины
Сегодня, 11:38
Эколог спрогнозировал полное исчезновение видов рыб из-за осолонения Азовского моря
Сегодня, 11:26
Фирма депутата Сурмаляна построит дорогу на Западном в Ростове
Сегодня, 14:30
В Ростове распродают земли в парке Островского и центре города под ЖК и ТЦ
Сегодня, 13:11