Ростовчане сообщили о вновь забитой ливневке, в которой погибла учительница Радченко

Posted Сегодня, 18:43
Published Сегодня, 18:43
Modified Сегодня, 18:45
Updated Сегодня, 18:45
Жители Ростова снова жалуются на загрязненную ливневку на улице Тульской. В апреле в ней погибла 80-летняя учительница английского языка Лидия Радченко. Педагога потоком воды отнесло ливневый коллектор, где она утонула.
Местные жители еще несколько месяцев назад жаловались, что ливневка была забита мусором и грязью. Вычищать его им приходилось самостоятельно. Власти же это отрицали, добавляя, что не получали обращений о расчистке коллектора от ростовчан.
Позже ливневку все же приехали убирать от мусора и ила. В расчистке пришлось задействовать несколько спецмашин.
Тем временем в деле о гибели Радченко, наконец-то, нашли виновного. Им признали директора муниципального предприятия Вадима Рабаева. По версии следствия, он не обеспечил проведение ремонта ливневой канализации на улице Тульской и установки там необходимой дождеприемной решетки.