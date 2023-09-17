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На одного убитого российского солдата приходится шесть раненых

Ростовский депутат Бородай рассказал о потерях РФ из-за украинских кассетных бомб

17 сентября 2023, 07:31
Фото: 1MI
На одного убитого российского солдата приходится шесть раненых
На одного убитого российского солдата приходится шесть раненых, заявил депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай в эфире Первого канала.

Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай заявил в эфире Первого канала о промежуточных итогах украинского контрнаступления. Пока что успехом оно не увенчалось. ВСУ переломить полностью ситуацию на фронте не смогли.

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Бородай добавил, что украинская армия несет огромные потери. Но проблемы есть у ВС РФ, связаны они с ранениями бойцов. Это происходит, в первую очередь, из-за использования ВСУ кассетных боеприпасов. По оценкам Бородая, на одного убитого российского бойца сейчас приходится шесть раненых. Сами ранения зачастую несерьезные и позволяют бойцу и дальше участвовать в сражениях.

Напомним, что в Минобороны России информацию о потерях среди российских военнослужащих до сих пор официально не раскрывают.

Ранее ростовский депутат Бородай отнес блогера Даню Милохина к виду биологических отходов.

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