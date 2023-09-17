Ростовский депутат Бородай рассказал о потерях РФ из-за украинских кассетных бомб

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай заявил в эфире Первого канала о промежуточных итогах украинского контрнаступления. Пока что успехом оно не увенчалось. ВСУ переломить полностью ситуацию на фронте не смогли.
Бородай добавил, что украинская армия несет огромные потери. Но проблемы есть у ВС РФ, связаны они с ранениями бойцов. Это происходит, в первую очередь, из-за использования ВСУ кассетных боеприпасов. По оценкам Бородая, на одного убитого российского бойца сейчас приходится шесть раненых. Сами ранения зачастую несерьезные и позволяют бойцу и дальше участвовать в сражениях.
Напомним, что в Минобороны России информацию о потерях среди российских военнослужащих до сих пор официально не раскрывают.
Ранее ростовский депутат Бородай отнес блогера Даню Милохина к виду биологических отходов.