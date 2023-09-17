Ростовский депутат Бородай рассказал о потерях РФ из-за украинских кассетных бомб

Бородай добавил, что украинская армия несет огромные потери. Но проблемы есть у ВС РФ, связаны они с ранениями бойцов. Это происходит, в первую очередь, из-за использования ВСУ кассетных боеприпасов. По оценкам Бородая, на одного убитого российского бойца сейчас приходится шесть раненых. Сами ранения зачастую несерьезные и позволяют бойцу и дальше участвовать в сражениях.