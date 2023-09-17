Ростовский депутат заявил, что из-за снарядов ВСУ у российских бойцов гноятся раны

Однако проблемы фиксируются и у российской армии. По оценкам Бородая, на одного убитого бойца приходится шесть раненых. Депутат объяснил это использованием ВСУ кассетных боеприпасов. Бородай предположил, что снаряды обрабатывают специальными растворами, из-за которых у раненых российских солдат раны начинают быстро гноиться.