rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:05

Published Сегодня, 20:05

Modified Сегодня, 20:05

Updated Сегодня, 20:05

Ростовский депутат заявил, что из-за снарядов ВСУ у российских бойцов гноятся раны

Ростовский депутат заявил, что из-за снарядов ВСУ у российских бойцов гноятся раны

17 сентября 2023, 20:05
Фото: 1MI
Ростовский депутат заявил, что из-за снарядов ВСУ у российских бойцов гноятся раны
ВСУ обрабатывают снаряды растворами, из-за которых у российских бойцов быстрее обычного гноятся раны, заявил в эфире Первого канала депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.

Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай заявил о промежуточных итогах украинского контрнаступления. По его словам, оно не увенчалось значительными успехами. ВСУ несут огромные потери.

Японец рассказал, как добрался из Осаки в Ростов, чтобы участвовать в спецоперации
Узнать подробнее

Однако проблемы фиксируются и у российской армии. По оценкам Бородая, на одного убитого бойца приходится шесть раненых. Депутат объяснил это использованием ВСУ кассетных боеприпасов. Бородай предположил, что снаряды обрабатывают специальными растворами, из-за которых у раненых российских солдат раны начинают быстро гноиться.

Напомним, что в Минобороны России информацию о потерях среди российских военнослужащих до сих пор официально не раскрывают.

Ранее ростовский депутат Бородай отнес блогера Даню Милохина к виду биологических отходов.

Читайте также:
Ростовский депутат Бородай рассказал о потерях РФ из-за украинских кассетных бомб«Тупая мясорубка для Украины»: ростовский депутат Бородай рассказал о потерях ВСУРостовский депутат Бородай отнес блогера Даню Милохина к виду биологических отходов
#Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Спецоперация#ВСУ#ВС РФ#Бородай#Украина#Александр Бородай#Ростовские депутаты
Подпишитесь
Итоги недели: в Ростове отмечали День города и искали сбежавших диких кабанов
Сегодня, 14:43
Депутат Вассерман призвал отличать человека от животного в Ростове
Сегодня, 13:30
Экономист Миронова объяснила, почему в Ростовской области дорожают апельсины
Сегодня, 11:38
Эколог спрогнозировал полное исчезновение видов рыб из-за осолонения Азовского моря
Сегодня, 11:26
Фирма депутата Сурмаляна построит дорогу на Западном в Ростове
Сегодня, 14:30
В Ростове распродают земли в парке Островского и центре города под ЖК и ТЦ
Сегодня, 13:11