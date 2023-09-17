Posted Сегодня, 20:05
Published Сегодня, 20:05
Modified Сегодня, 20:05
Updated Сегодня, 20:05
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай заявил о промежуточных итогах украинского контрнаступления. По его словам, оно не увенчалось значительными успехами. ВСУ несут огромные потери.
Однако проблемы фиксируются и у российской армии. По оценкам Бородая, на одного убитого бойца приходится шесть раненых. Депутат объяснил это использованием ВСУ кассетных боеприпасов. Бородай предположил, что снаряды обрабатывают специальными растворами, из-за которых у раненых российских солдат раны начинают быстро гноиться.
Напомним, что в Минобороны России информацию о потерях среди российских военнослужащих до сих пор официально не раскрывают.
Ранее ростовский депутат Бородай отнес блогера Даню Милохина к виду биологических отходов.