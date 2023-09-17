Самокатчика задержали в Ростове за попытку поджечь военкомат

Напомним, что на минувшей неделе в Ростове диверсант пытался поджечь релейные шкафы на территории Александровки, его задержали силовики. При себе ростовчанин имел две пятилитровые бутылки с бензином, марлевые тампоны, медицинский шприц с иглой, а также сумку со смартфоном.