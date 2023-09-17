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Published Сегодня, 19:53

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Updated Сегодня, 20:04

Самокатчика задержали в Ростове за попытку поджечь военкомат

Самокатчика задержали в Ростове за попытку поджечь военкомат

17 сентября 2023, 19:53
Фото: 1MI
Самокатчика задержали в Ростове за попытку поджечь военкомат
В Ростове-на-Дону силовики задержали юного водителя самоката, который якобы собирался поджечь военкомат, видео задержания появилось в Сети.

Журналист Наталья Радулова в своем телеграм-канале разместила видео задержания молодого человека в Ростове-на-Дону. По словам Радуловой, юношу «приняли» за попытку поджечь военкомат по заданию украинских кураторов. Из видео следует, что он должен был бросить бутылки с неизвестной жидкостью в окна здания.

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Самокатчика задержали в Ростове за попытку поджечь военкомат
Видео: Lenta

При этом во время задержания у парня нашлась в рюкзаке записка с просьбой вступить в ВСУ. Официального подтверждения информации с видео пока что не поступало.

Напомним, что на минувшей неделе в Ростове диверсант пытался поджечь релейные шкафы на территории Александровки, его задержали силовики. При себе ростовчанин имел две пятилитровые бутылки с бензином, марлевые тампоны, медицинский шприц с иглой, а также сумку со смартфоном.

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