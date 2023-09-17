Школу построят в Ростове в санаторно-курортной зоне на Каменке

Предприниматель Карэн Казарян, вероятно, является сыном или родственником другого крупного ростовского бизнесмена Тиграна Казаряна. Он владеет гостиничным комплексом «Ростовский» и парк-отелем «Надежда». Они находятся на той же улице, где и построят школу. К тому же на сервисе «Спарк» указано, что Карэн Казарян является также руководителем и бенефициаром гостиничного комплекса «Ростовский».