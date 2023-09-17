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В Ростове на Каменке появится новая школа

Школу построят в Ростове в санаторно-курортной зоне на Каменке

17 сентября 2023, 14:46
Фото: 1MI
В Ростове на Каменке появится новая школа
В Ростове на Каменке появится новая школа, пишут СМИ.

В Ростове на Каменке появится новая школа. Разрешение на ее строительство получил местный предприниматель Карэн Казарян, уточняет Domostroydon.

Школа рассчитана на 661 учащегося. Ее площадь составит 2,2 гектара земли. Сам участок располагается на улице 2-й Пятилетки, в санаторно-курортной зоне, недалеко от реки Темерник.

Эксплуатировать землю под школу там — условно разрешенное назначение. Публичная кадастровая карта определяет место застройки как предназначенное для возведения санатория.

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Предприниматель Карэн Казарян, вероятно, является сыном или родственником другого крупного ростовского бизнесмена Тиграна Казаряна. Он владеет гостиничным комплексом «Ростовский» и парк-отелем «Надежда». Они находятся на той же улице, где и построят школу. К тому же на сервисе «Спарк» указано, что Карэн Казарян является также руководителем и бенефициаром гостиничного комплекса «Ростовский».

Власти Ростова строительство крупного социального объекта пока не комментировали.

Ранее сообщалось, что в центре Ростова появится новый жилой квартал с 23-этажными домами.

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