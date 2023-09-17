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В Ростове на октябрь запланированы проверки систем оповещения населения о ЧС

Системы оповещения о ЧС проверят в Ростове-на-Дону в октябре

17 сентября 2023, 10:16
Фото: 76.mchs.gov.ru
В Ростове на октябрь запланированы проверки систем оповещения населения о ЧС
В Ростове на октябрь запланированы проверки систем оповещения населения о ЧС, заявили в администрации города.

В Ростове в октябре состоится проверка систем оповещения населения о ЧС. Также в городе пройдут масштабные учения по гражданской обороне.

В администрации Ростова 161.ру заявили, что 99% всех устройств звукового оповещения работают исправно и отвечают всем необходимым требованиям.

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Конкретных дат, когда пройдут учения, в администрации не назвали. «Планируется проведение проверки муниципальной системы централизованного оповещения населения с задействованием элементов звукового вещания», — заключили чиновники.

Ранее власти Ростова внесли изменения в документ, регламентирующий оповещение населения о ЧС. Согласно нему, учения будут проводиться в дневное время в первую среду марта и октября с 10.43 мск. Продолжительность работы сирен не может превышать одну минуту.

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