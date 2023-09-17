Системы оповещения о ЧС проверят в Ростове-на-Дону в октябре

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
В Ростове в октябре состоится проверка систем оповещения населения о ЧС. Также в городе пройдут масштабные учения по гражданской обороне.
В администрации Ростова 161.ру заявили, что 99% всех устройств звукового оповещения работают исправно и отвечают всем необходимым требованиям.
Конкретных дат, когда пройдут учения, в администрации не назвали. «Планируется проведение проверки муниципальной системы централизованного оповещения населения с задействованием элементов звукового вещания», — заключили чиновники.
Ранее власти Ростова внесли изменения в документ, регламентирующий оповещение населения о ЧС. Согласно нему, учения будут проводиться в дневное время в первую среду марта и октября с 10.43 мск. Продолжительность работы сирен не может превышать одну минуту.