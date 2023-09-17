Скоростной трамвай влетел в машину скорой помощи в Таганроге

Дорожное происшествие случилось минувшим вечером в Таганроге на улице Фрунзе, неподалеку от школы №10. Там новый скоростной трамвай врезался в машину скорой помощи. Очевидцы рассказывают, что скорая была припаркована в месте технической стоянки трамвая. Вероятно, это и стало причиной ДТП.