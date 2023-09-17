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Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Скорая помощь и трамвай столкнулись в центре Таганрога минувшим вечером

Скоростной трамвай влетел в машину скорой помощи в Таганроге

17 сентября 2023, 10:55
Фото: 1MI
Скорая помощь и трамвай столкнулись в центре Таганрога минувшим вечером
Скорая помощь и трамвай столкнулись в центре Таганрога минувшим вечером, сообщили в социальных сетях очевидцы.

Дорожное происшествие случилось минувшим вечером в Таганроге на улице Фрунзе, неподалеку от школы №10. Там новый скоростной трамвай врезался в машину скорой помощи. Очевидцы рассказывают, что скорая была припаркована в месте технической стоянки трамвая. Вероятно, это и стало причиной ДТП.

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О пострадавших в результате инцидента не сообщается. На машине скорой помощи и трамвае заметны небольшие механические повреждения.

В ГИБДД подробностями аварии пока не делились.

Напомним, в Таганроге с 1 сентября увеличили число трамваев на маршрутах.

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#Город#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Таганрог#Происшествие#Соцсети
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