Скоростной трамвай влетел в машину скорой помощи в Таганроге

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Дорожное происшествие случилось минувшим вечером в Таганроге на улице Фрунзе, неподалеку от школы №10. Там новый скоростной трамвай врезался в машину скорой помощи. Очевидцы рассказывают, что скорая была припаркована в месте технической стоянки трамвая. Вероятно, это и стало причиной ДТП.
О пострадавших в результате инцидента не сообщается. На машине скорой помощи и трамвае заметны небольшие механические повреждения.
В ГИБДД подробностями аварии пока не делились.
Напомним, в Таганроге с 1 сентября увеличили число трамваев на маршрутах.