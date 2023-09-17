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Published Сегодня, 11:39

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Естественная убыль населения фиксируется в Ростовской области

Смертность в Ростовской области снова начала расти после пандемии

17 сентября 2023, 11:39
Фото: 1MI
Естественная убыль населения фиксируется в Ростовской области
Естественная убыль населения фиксируется в Ростовской области из-за высокой смертность и низкой рождаемости, следует из данных Росстата.

Росстат опубликовал данные о смертности и рождаемости в разных регионах России в июле. Выяснилось, что в Ростовской области вырос показатель смертности. В июле в регионе умер 4201 человек, годом ранее показатель составлял 4112 человек.

При этом с начала года в области зафиксировано 31653 умерших. Это на 14,3% меньше, чем за тот же период прошлого года.

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Рождаемость в области тем временем продолжает снижаться. В июле на свет появились 2680 малышей, годом ранее их было 2943. С января по июль в регионе родились 18223 ребенка. В те же месяцы прошлого года зафиксировано 18 630 новорожденных.

Таким образом, в регионе усугубляется ситуация с естественной убылью населения. В июле ее показатель составил 1521 человек, а всего с начала года — 13430 человек.

Ранее правительство Ростовской области заявило, что в регионе стали в два раза реже делать аборты.

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