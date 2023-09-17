Смертность в Ростовской области снова начала расти после пандемии

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Росстат опубликовал данные о смертности и рождаемости в разных регионах России в июле. Выяснилось, что в Ростовской области вырос показатель смертности. В июле в регионе умер 4201 человек, годом ранее показатель составлял 4112 человек.
При этом с начала года в области зафиксировано 31653 умерших. Это на 14,3% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Рождаемость в области тем временем продолжает снижаться. В июле на свет появились 2680 малышей, годом ранее их было 2943. С января по июль в регионе родились 18223 ребенка. В те же месяцы прошлого года зафиксировано 18 630 новорожденных.
Таким образом, в регионе усугубляется ситуация с естественной убылью населения. В июле ее показатель составил 1521 человек, а всего с начала года — 13430 человек.
Ранее правительство Ростовской области заявило, что в регионе стали в два раза реже делать аборты.