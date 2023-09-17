Тренер ФК «Ростов» Карпин объяснил упущенную победу в матче против «Балтики»

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
Напомним, что игра прошла в субботу в рамках чемпионата России. Ростовчанам удалось открыть счет на 16-й минуте, после чего удвоить преимущество.
Однако «Балтика» забила на 87-й минуте и в добавленное время. Таким образом матч завершился со счетом 2:2.
В данный момент «Балтика» находится на последнем месте турнирной таблицы. Sports.ру со ссылкой на слова Карпина пишет, что «Ростову» не хватило спокойствия.
«Все было под контролем, но в конце появилась боязнь проиграть… Опять стали терять мяч, дубасить его куда‑то по трибунам», — уточнил Карпин.
Он добавил, что второй тайм был не лучший.