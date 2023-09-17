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Тренер ФК «Ростов» Карпин объяснил упущенную победу в матче против «Балтики»

Тренер ФК «Ростов» Карпин объяснил упущенную победу в матче против «Балтики»

17 сентября 2023, 04:25
Фото: 1MI
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин назвал нервозность причиной результата матча с «Балтикой», пишут СМИ.

Напомним, что игра прошла в субботу в рамках чемпионата России. Ростовчанам удалось открыть счет на 16-й минуте, после чего удвоить преимущество.

Однако «Балтика» забила на 87-й минуте и в добавленное время. Таким образом матч завершился со счетом 2:2.

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В данный момент «Балтика» находится на последнем месте турнирной таблицы. Sports.ру со ссылкой на слова Карпина пишет, что «Ростову» не хватило спокойствия.

«Все было под контролем, но в конце появилась боязнь проиграть… Опять стали терять мяч, дубасить его куда‑то по трибунам», — уточнил Карпин.

Он добавил, что второй тайм был не лучший.

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