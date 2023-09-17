В Минздраве рассказали, как сотни дончан могут спастись от колоректального рака

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
73-летняя пенсионерка решила пройти углубленную диспансеризацию в городской поликлинике №4 в Ростове. Во время обследования врачи выявили в нее полипы ободочной кишки — доброкачественную опухоль. Чтобы спасти пациентку от колоректального рака, ее направили на эндоскопическую полипэктомию, при которой опухоль удаляют малоинвазивным способом.
В Минздраве напомнили, что выявить колоректальный рак можно на ранней стадии, если не пренебрегать профилактическими визитами к врачу. «Так, анализ кала на скрытую кровь проводится 1 раз в 2 года в возрасте от 40 до 64 лет, 1 раз в год в возрасте от 65 до 75 лет в ходе диспансеризации, которая проводится абсолютно бесплатно», — заключили в министерстве.
Ранее Минздрав поручил вводить масочный режим в Ростовской области при росте заболеваемости.