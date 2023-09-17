В Минздраве рассказали, как сотни дончан могут спастись от колоректального рака

В Минздраве напомнили, что выявить колоректальный рак можно на ранней стадии, если не пренебрегать профилактическими визитами к врачу. «Так, анализ кала на скрытую кровь проводится 1 раз в 2 года в возрасте от 40 до 64 лет, 1 раз в год в возрасте от 65 до 75 лет в ходе диспансеризации, которая проводится абсолютно бесплатно», — заключили в министерстве.