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В Ростове у пенсионерки во время диспансеризации выявили опухоль

В Минздраве рассказали, как сотни дончан могут спастись от колоректального рака

17 сентября 2023, 10:20
Фото: 1MI
В Ростове у пенсионерки во время диспансеризации выявили опухоль

В Ростове у пенсионерки выявили опухоль во время диспансеризации

В Ростове у пенсионерки во время диспансеризации выявили опухоль, рассказали в Минздраве региона.

73-летняя пенсионерка решила пройти углубленную диспансеризацию в городской поликлинике №4 в Ростове. Во время обследования врачи выявили в нее полипы ободочной кишки — доброкачественную опухоль. Чтобы спасти пациентку от колоректального рака, ее направили на эндоскопическую полипэктомию, при которой опухоль удаляют малоинвазивным способом.

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В Минздраве напомнили, что выявить колоректальный рак можно на ранней стадии, если не пренебрегать профилактическими визитами к врачу. «Так, анализ кала на скрытую кровь проводится 1 раз в 2 года в возрасте от 40 до 64 лет, 1 раз в год в возрасте от 65 до 75 лет в ходе диспансеризации, которая проводится абсолютно бесплатно», — заключили в министерстве.

Ранее Минздрав поручил вводить масочный режим в Ростовской области при росте заболеваемости.

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