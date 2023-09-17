В Ростов прибудет «Поезд здоровья» 3 ноября

В России 10 сентября стартовала информационно-просветительская акция «Поезд здоровья». По регионам страны проедет поезд, в котором все желающие смогут пройти профилактический медицинский осмотр, узнать факторы риска хронических заболеваний, в том числе сахарного диабета.