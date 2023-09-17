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Published Сегодня, 18:41

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В Ростов прибудет "Поезд здоровья"

В Ростов прибудет «Поезд здоровья» 3 ноября

17 сентября 2023, 18:41
Фото: "РЖД-медицина"
В Ростов прибудет "Поезд здоровья"
В Ростов прибудет «Поезд здоровья», все желающие смогут пройти там профилактический медицинский осмотр, рассказали в «РЖД-медицина».

В России 10 сентября стартовала информационно-просветительская акция «Поезд здоровья». По регионам страны проедет поезд, в котором все желающие смогут пройти профилактический медицинский осмотр, узнать факторы риска хронических заболеваний, в том числе сахарного диабета.

В Ростов состав прибудет 3 ноября. Поезд проедет через всю страну — от Владивостока до Москвы.

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Уточняется, что составы оборудованы всем необходимым для лабораторных и функциональных исследований.

Ранее в Минздраве рассказали, как местные жители могут спастись от колоректального рака.

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