В Ростов прибудет «Поезд здоровья» 3 ноября

Posted Сегодня, 18:41
Published Сегодня, 18:41
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Updated Сегодня, 18:43
В России 10 сентября стартовала информационно-просветительская акция «Поезд здоровья». По регионам страны проедет поезд, в котором все желающие смогут пройти профилактический медицинский осмотр, узнать факторы риска хронических заболеваний, в том числе сахарного диабета.
В Ростов состав прибудет 3 ноября. Поезд проедет через всю страну — от Владивостока до Москвы.
Уточняется, что составы оборудованы всем необходимым для лабораторных и функциональных исследований.
Ранее в Минздраве рассказали, как местные жители могут спастись от колоректального рака.