В Ростове-на-Дону погиб выпавший с балкона мужчина

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
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Updated Сегодня, 04:02
По их словам, мужчина выпал с балкона на одном из верхних этажей дома. Что стало причиной, остается загадкой.
Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется. Пользователи в комментариях написали, что им страшно после такого выходить на улицу.
Другие заявили, что подобные происшествия в городе происходят не в первый раз.
Ранее упавшая на вывеску зоомагазина психолог скончалась в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого девушка погибла во время мытья окон в высотке в донской столице 18 августа.