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Published Сегодня, 03:55

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Updated Сегодня, 04:02

В Ростове-на-Дону погиб выпавший с балкона мужчина

В Ростове-на-Дону погиб выпавший с балкона мужчина

17 сентября 2023, 03:55
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону скончался мужчина, упавший с большой высоты, сообщили очевидцы в Telegram в группе «Ростов Главный».

По их словам, мужчина выпал с балкона на одном из верхних этажей дома. Что стало причиной, остается загадкой.

Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется. Пользователи в комментариях написали, что им страшно после такого выходить на улицу.

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Другие заявили, что подобные происшествия в городе происходят не в первый раз.

Фото: РОСТОВ ГЛАВНЫЙ - НОВОСТИ РОСТОВА-НА-ДОНУ - 161

Ранее упавшая на вывеску зоомагазина психолог скончалась в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого девушка погибла во время мытья окон в высотке в донской столице 18 августа.

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