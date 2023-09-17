В Ростове на стоянке в Александровке нашли труп в белой «Приоре»

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
В Ростове на автостоянке на проспекте 40-летия Победы, 320а обнаружен труп мужчины. Тело находилось в белой Lada Priora. На месте уже работают полиция и Следственный комитет.
При каких обстоятельствах был найден труп, пока неизвестно. В МВД на запрос корреспондента RostovGazeta еще не ответили. В Следкоме о подробностях расследования также не сообщали.
Информация уточняется.
Ранее повешенного мужчину нашли ростовчане во время прогулки в роще СКА. Со слов очевидцев, мужчине на вид было около 30 лет. Подробностей дела правоохранительные органы не сообщали.