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Published Сегодня, 09:28

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Updated Сегодня, 09:30

В Ростове на автостоянке в Александровке в машине обнаружен труп мужчины

В Ростове на стоянке в Александровке нашли труп в белой «Приоре»

17 сентября 2023, 09:28
Фото: 1MI
В Ростове на автостоянке в Александровке в машине обнаружен труп мужчины
В Ростове на автостоянке в Александровке в машине обнаружен труп мужчины, сообщили в социальных сетях очевидцы.

В Ростове на автостоянке на проспекте 40-летия Победы, 320а обнаружен труп мужчины. Тело находилось в белой Lada Priora. На месте уже работают полиция и Следственный комитет.

При каких обстоятельствах был найден труп, пока неизвестно. В МВД на запрос корреспондента RostovGazeta еще не ответили. В Следкоме о подробностях расследования также не сообщали.

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Информация уточняется.

Ранее повешенного мужчину нашли ростовчане во время прогулки в роще СКА. Со слов очевидцев, мужчине на вид было около 30 лет. Подробностей дела правоохранительные органы не сообщали.

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