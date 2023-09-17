В Ростове распродают земли в парке Островского и центре города под ЖК и ТЦ

Он добавил, что в этом году здесь планируется реконструкция понтонного моста, чтобы на остров можно было попасть круглогодично. За этот участок владелец хочет получить 120 миллионов рублей. Он уточнил, что построить здесь можно торговый центр, гостиницу, аквапарк, клуб, ресторан, объекты для отдыха и туризма.