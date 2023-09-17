В Ростове распродают земли в парке Островского и центре города под ЖК и ТЦ

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
В Ростове в парке имени Островского выставили на продажу участок площадью 31 сотка. По словам владельца, земля предназначена под коммерческую застройку.
«Фасад выходит на один из самых оживленных проспектов города, рядом ТЦ „Эльдорадо“, музей „Россия — моя история“, стадион „Олимп-2“, — говорится в объявлении.
Кроме того, на участке есть здание площадью 493 квадратных метра, которое требует ремонта. Либо его необходимо снести.
Владелец уточнил, что подведены все необходимые коммуникации, а также есть место под парковку. Стоимость земли вместе со зданием оценили в 150 миллионов рублей.
Это объявление набрало почти 400 просмотров.
За 85 миллионов рублей можно прибрести участок на Левом берегу, площадь которого достигает 20 гектаров. Он проходит вдоль берега реки длиной 1,3 километра.
Владелец сообщил, что здесь можно разместить коммерческую недвижимость, в том числе базу отдыха или торговый центр. По его словам, строить можно все, кроме производственных помещений и складов.
«К участку имеется съезд и другие подъездные пути. Рассмотрим варианты деления участка», — говорится в тексте объявления.
В Ростове пытаются продать участок на Зеленом острове, который владелец называет перспективным коммерческим объектом. Общая его площадь составляет один гектар.
«Участок огорожен добротным кирпичным забором, здесь есть два жилых дома по 100 квадратных метра, дом охраны. Собственная бухта, электроподстанция на 160 кВт, своя скважина и септик на 40 кубов», — рассказал продавец.
Он добавил, что в этом году здесь планируется реконструкция понтонного моста, чтобы на остров можно было попасть круглогодично. За этот участок владелец хочет получить 120 миллионов рублей. Он уточнил, что построить здесь можно торговый центр, гостиницу, аквапарк, клуб, ресторан, объекты для отдыха и туризма.
За 21 миллион рублей можно стать владельцем участка на улице Седова. За эти деньги покупатель получит 12 соток земли.
На участок подведены вода, свет и центральная канализация. Владелец рассказал, что здесь можно строить следующие объекты — малоэтажная, среднеэтажная и многоэтажная жилая застройка до 9 этажей, магазины, рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары.
«Кроме того, можно возвести школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, объекты для размещения образовательных кружков», — говорится в объявлении. Его опубликовали 10 сентября, с этого момент им интересовали более 900 человек.
В Ростове-на-Дону выставили на продажу участок земли, который подойдет под строительство жилкомплекса.
Площадь составляет 400 соток и, по словам владельца, он подходит для строительства многоквартирного комплекса. Владелец оценил стоимость земли в 900 миллионов рублей.
«По документам данный участок земли предназначен для строительства многоквартирных жилых домов высотой до 17 этажей. Вместе с этим здесь уже имеются все необходимые коммуникации», — говорится в объявлении.
Отмечается, что участок находится в частной собственности. Стоимость одной сотки земли составляет около 2,2 миллиона рублей.
На Зеленом острове продают еще один участок, цена которого составляет 128,5 миллиона рублей. На нем имеется своя набережная, ангар для яхты, гостевой дом площадью 100 квадратных метров и дом для персонала площадью 80 квадратных метров. Участок отделен от остальной части острова кирпичным забором.
Продавец утверждает, что участок подходит и для коммерческих целей, и для частной застройки.