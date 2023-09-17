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В Ростове на снос здания школы №94 в Александровке выделили 10 миллионов рублей

В Ростове снесут школу №94 в Александровке

17 сентября 2023, 08:07
Фото: 1MI
В Ростове на снос здания школы №94 в Александровке выделили 10 миллионов рублей

На снос школы №94 в Александровке в Ростове потратят 10 миллионов рублей

В Ростове на снос здания школы №94 в Александровке выделили 10 миллионов рублей, следует из материалов государственных закупок.

В Ростове в скором времени приступят к сносу школы №94. Она находится на проспекте 40-летия Победы, 65/5. На днях будет объявлен подрядчик, который займется сносом здания. На его услуги выделили 10 миллионов рублей.

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На снос здания подрядчику выделили 60 дней. Он обязуется также соблюдать пожарную и техническую безопасность во время работ и получить необходимые разрешительные документы. К сносу здания разрешено привлекать субподрядчиков.

Напомним, в управлении образования ранее сообщали, что снести собираются здание начальной школы №94, расположенное по адресу проспект 40-летия Победы, 65/5. Власти утверждают, что здание получило статус аварийного. Взамен него рассматривают возможность построить модульное здание для обучения учеников начальной школы. Основное здание школы по адресу проспект 40-летия Победы, 63 функционирует в штатном режиме

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