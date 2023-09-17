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Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Кадастровая стоимость земли под прудами снижена в Ростовской области

Власти снизили накрученную в 50 раз стоимость земли под прудами в Ростовской области

17 сентября 2023, 12:08
Фото: 1MI
Кадастровая стоимость земли под прудами снижена в Ростовской области
Кадастровая стоимость земли под прудами снижена в Ростовской области после жалоб бизнесменов на ошибки в расчетах, сообщается на сайте министерства имущества региона.

Министерство имущества Ростовской области пересчитало кадастровую стоимость земель под прудами. Ранее один квадратный метр земли там вырос с 5,7 рубля до 297 рублей. Столь высокая стоимость влияла на земельные налоги и арендные платежи, фактически поставив отрасль выращивания прудовой рыбы на грань выживания.

Цена на землю под прудами в Ростовской области выросла в 50 раз из-за ошибки
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Власти региона объяснили рост стоимости грубой ошибкой в расчетах. Перерасчет производился чиновниками в течение месяца. Сейчас они сообщили, что цена квадратного метра земельных участков, занятых рыборазводными прудами, снижена до 21,6 рубля.

Напомним, на взвинченную стоимость участков под прудами обратил внимание бизнес-омбудсмен Ростовской области Олег Дереза. Он отметил, что в соседней Волгоградской области стоимость таких же прудов составляет всего семь рублей за один квадратный метр.

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#Общество#Бизнес#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Рыболовство#Пруды в Ростовской области
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