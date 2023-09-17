Власти снизили накрученную в 50 раз стоимость земли под прудами в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Министерство имущества Ростовской области пересчитало кадастровую стоимость земель под прудами. Ранее один квадратный метр земли там вырос с 5,7 рубля до 297 рублей. Столь высокая стоимость влияла на земельные налоги и арендные платежи, фактически поставив отрасль выращивания прудовой рыбы на грань выживания.
Власти региона объяснили рост стоимости грубой ошибкой в расчетах. Перерасчет производился чиновниками в течение месяца. Сейчас они сообщили, что цена квадратного метра земельных участков, занятых рыборазводными прудами, снижена до 21,6 рубля.
Напомним, на взвинченную стоимость участков под прудами обратил внимание бизнес-омбудсмен Ростовской области Олег Дереза. Он отметил, что в соседней Волгоградской области стоимость таких же прудов составляет всего семь рублей за один квадратный метр.